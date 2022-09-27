港珠寶大王墜100公尺山崖　直升機吊掛救援不治...警初步認定意外

▲香港民安隊救援人員前往大嶼山搜救。（圖／翻攝香港民安隊粉絲專頁）

記者魏有德／綜合報導

香港大嶼山25日發生一起民眾登山墜下100公尺山崖的意外事故。一名65歲的男子行至摩天崖附近失足墜落，昏迷不醒，除救援人員到場搜救，港府飛行隊直升機也到場協助搜索，在約100公尺深的山溝將男子救起，送醫搶救後不治。經證實，這名墜崖身亡的男子就是香港富衡珠寶董事長，被稱為「珠寶大王」的盧仲輝。

▲香港珠寶大王盧仲輝。（圖／翻攝百度百科）

《香港01》報導，盧仲輝父親是著名的珠寶商人及慈善家盧家聰，與弟弟盧家騶於1944年合資在香港創辦富衡珠寶行有限公司。盧家聰2014年退休後，富衡珠寶行便由家族第二代傳人接手，由盧仲輝擔任董事長。

公開資訊顯示，盧仲輝的身份不只是富衡珠寶行董事長，他也同時擔任香港鑽石總會副主席、香港珠寶玉石廠商會理事長等職務。盧仲輝還曾獲被委任為香港貿易發展局珠寶諮詢和展覽籌委會會員及香港職訓局珠寶鐘錶行業諮詢委員。

香港警方表示，意外發生後，警方已與死者同行友人了解詳細情況，初步認為無可疑人員，不排除死者因意外失足墜落山坡，會安排屍檢以確定死因。

對於這起意外，富衡珠寶行有限公司發言人回應稱，公司對此感到「非常難過」，就上述事宜沒有回應或補充，惟願大家在此困難時刻可以多給與盧家人一點空間。