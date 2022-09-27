台東+411　衛生局籲民眾盡快完成疫苗接種

▲台東縣今新增411確診案例。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣27日新增411位確診者，348名民眾戶籍或居住地分在台東、63名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案56147人、居隔者533人。針對COVID-19確診者分流收治情況，台東縣截至9/26下午16點為止，住院收治人數為31、加強版集中檢疫所為47人、居家照護現管人數有2276人。



台東縣衛生局表示，今日新增1矯正機關群聚監測，總計縣內目前共有2養護、4監所、3兒少機構群聚事件監控中，本日共新增6例確診個案。養護機構部分新增1住民確診，矯正機觀新增4員工確診，兒少安置機構新增1住民確診，其餘無新增。。

為降低感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，衛生局請民眾盡快完成應接種劑次疫苗，莫德納次世代雙價疫苗已於9/25開始接種，目前中央第一階段僅提供給65歲以上長者、機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者追加劑(即第3、4、5劑疫苗)接種，衛生局提醒符合次世代莫德納疫苗接種對象，至少要完成基礎劑疫苗接種且須與前一劑疫苗間隔12週(84天)以上才可接種，且如確診者請於發病日算起大於3個月後再接種疫苗。各合約院所次世代莫德納疫苗接種訊息請至衛生局官網查詢:https://reurl.cc/gMokyp