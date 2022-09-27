　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

10月手機加碼回收　屏東縣環保局送好禮

▲屏東縣環保局10月強化手機回收 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣環保局10月強化手機回收 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣環保局為強化手機回收效益，於10月辦理手機回收加碼活動，在環保局、家樂福及各鄉(鎮、市)公所等共設置37個回收站，邀請民眾將家中不再使用之手機，於活動期間內將其交付37處回收站，即可兌換1瓶環保洗碗精及有機會獲得環保署提供之筆記型電腦與手機等多項獎項。
▲屏東縣環保局10月強化手機回收 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

由於持續手機推陳出新，手機更新換代週期越來越短，那麼換下來的舊手機或許會將手機變賣、轉贈親友，或是留置家中某個角落。其實手機除了含有可回收再利用銅、金、銀、鈀等多種貴金屬外，還有鉛、汞、鎘、鈹、含氯塑料（PVC）、溴化阻燃劑（BFRs）等有害物質。因此，廢棄手機須經由妥善回收處理，才能回到產業製程循環再利用，但若任意棄置，不僅將造成資源浪費，也將危害污染環境。

屏東環保局邀請您透過「檢」、「刪」、「排」三步驟，「檢」視留置家中壞掉或不再使用的手機，回收前自行先「刪」除個資，並於111年10月1日起至10月31日活動期間內，「排」出交付屏東環保局指定站回收，每支手機可兌換1瓶環保洗碗精外，另可獲得1張抽獎序號，有機會得環保署提供之筆記型電腦及手機等多項獎項。

►苗栗「豪華露營」6人包棟特價中！含兩餐還能烤肉超過癮

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
快訊／鏡電視爭議音檔曝！　總統府回應了
快訊／將被周玉蔻告誹謗　柯文哲笑到「綜藝摔」
快訊／安倍國葬以「台灣」唱名！　我國代表團獻花畫面曝光
獨／外國客「快篩陽」通報機制出爐！1人確診其他人可照玩
安倍昭惠數度落淚！　「90度鞠躬」送別亡夫
快訊／日22歲男星猝逝！　留下1歲女兒
台南恐怖命案！27歲男剛到職　慘死防火巷斷頭亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

共創雙贏　南消第六大隊結合東陽企業義消成軍！

雲林消防局辦理學童消防體驗營　150名額秒殺獲盛大迴響

疫情聲中A流也蠢動　南投公費疫苗第一階段10／1開打

10月手機加碼回收　屏東縣環保局送好禮

台東原住民黑膠音樂展演系列活動　第二波登場

「蛋餃還是被輾過的布丁」　彰化志工吉祥物長相獨特...意外爆紅

國家驗光師專技高考全國前30名　中華醫大視光系畢業生佔3成多

全面加強防詐力度！花蓮成立「打詐縣府隊」 　展現打詐決心

花蓮台8線機車撞護欄　騎士搶救2小時不治...驚人酒測值曝

小心荷包失血！　台南力推科技執法再增18處路口

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

周玉蔻認爆料錯誤！　撇清拉抬陳時中選情

劉雨柔、黃育仁宣布離婚！　PO文證實斷6年情：退回朋友關係

周玉蔻王鴻薇火爆開嗆！ 互罵不要臉...張淑娟爆哭

澳洲海岸驚現整排鯨屍 230頭領航鯨離奇擱淺！

周玉蔻、王鴻薇瘋狂互罵　張淑娟北檢淚崩按鈴提告

共創雙贏　南消第六大隊結合東陽企業義消成軍！

雲林消防局辦理學童消防體驗營　150名額秒殺獲盛大迴響

疫情聲中A流也蠢動　南投公費疫苗第一階段10／1開打

10月手機加碼回收　屏東縣環保局送好禮

台東原住民黑膠音樂展演系列活動　第二波登場

「蛋餃還是被輾過的布丁」　彰化志工吉祥物長相獨特...意外爆紅

國家驗光師專技高考全國前30名　中華醫大視光系畢業生佔3成多

全面加強防詐力度！花蓮成立「打詐縣府隊」 　展現打詐決心

花蓮台8線機車撞護欄　騎士搶救2小時不治...驚人酒測值曝

小心荷包失血！　台南力推科技執法再增18處路口

共創雙贏　南消第六大隊結合東陽企業義消成軍！

《鏡電視》施壓音檔曝！張善政痛批「NCC淪小弟」：蘇貞昌下台

快訊／鏡電視爭議音檔曝　總統府：蔡英文沒跟蘇貞昌談過也不涉入

Twitch《返校日》開課　電競媽祖小熊重返校園護學生熱鬧開玩

徐定禎批鍾東錦前科造成寒蟬效應　「他當選苗栗前途堪慮」

選舉日確診、隔離不能投票　時力立院黨團提案修法

雲林消防局辦理學童消防體驗營　150名額秒殺獲盛大迴響

港姐27年豪門婚「被離婚」！老公出軌烏克蘭辣模…逼她睡無窗小房間

疫情聲中A流也蠢動　南投公費疫苗第一階段10／1開打

超神秘新人用「虛擬分身」出道！　被動力火車盛讚認：很有壓力　

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

地方熱門新聞

酒駕男加速逃　警壓制追捕畫面曝

台南力推科技執法再增18處路口

蛋餃還布丁　彰化志工吉祥物爆紅

美國在台協會高雄分處黃東偉拜會黃偉哲

竹縣電競嘉年華暨科學市集　活動亮點搶先看

國家驗光師專技高考全國前30名華醫佔3成多

奇美集團董事長廖錦祥辭世

花蓮台8線機車撞護欄　騎士搶救2小時不治

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

宜蘭2022鯖魚節10/1登場　可免費拿尚青鯖魚

台中男騎車到桃園「背包不見了」　警沿路搜索找回

整台遊覽車等不到山友　報警找人

超商購物忘記將車騎回 警調監視器找回

台南發放敬老攜幼助貧濟弱防疫補貼

更多熱門

相關新聞

軌道檢手機　女被雲霄飛車撞飛全身斷骨

軌道檢手機　女被雲霄飛車撞飛全身斷骨

澳洲墨爾本遊樂園傳出一名20多歲女遊客被雲霄飛車撞飛事件，警方表示，女子為了檢手機，竟然跑到雲霄飛車軌道上才會被撞飛，目前正在醫院急救。離奇事件引發網友熱議，不過卻有多名目擊者反駁警方說法，表示他們目睹女遊客本來是在雲霄飛車上，應該是搭乘一半突然被甩飛。

金隆成18號船長海上猝死　漂流12天回家了

金隆成18號船長海上猝死　漂流12天回家了

買iPhone卻裝廉價手機殼　網點關鍵原因

買iPhone卻裝廉價手機殼　網點關鍵原因

龍應台小說《大武山下》音樂影像劇　屏東演藝廳演出

龍應台小說《大武山下》音樂影像劇　屏東演藝廳演出

疑路不平！屏東水底寮騎士慘摔骨折送醫

疑路不平！屏東水底寮騎士慘摔骨折送醫

關鍵字：

屏東環保局手機回收10月回收站

讀者迴響

熱門新聞

好市多上架新玩具！網笑：想換電視可以買

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

台中男水樂園拍2hrs　比基尼妹崩潰

反擊孫生「去酒店到早上」！

張淑娟提告！　律師嘆周玉蔻道歉為時已晚

警單手壓制騎士！　影片曝光卻歪樓「目光都在他身上」

快訊／千人斬AV男優清水健離婚！妻證實4年婚斷

吳宗憲終於公開「最美小女兒」！首曬4兒女合照

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　合照掀熱議：都好酷

廖老大退直播5天就復出　館長3句話狠酸

進廁所驚見「1巨雷」他氣退租　網全傻眼

浴室矽利康發霉！網曝神招

台南恐怖命案！27歲男14樓墜落斷頭亡

廖老大咬檳榔嗆聲嚇到女官員　勞工局長霸氣回應

新「TOYOTA INNOVA預售價曝光」

更多

最夯影音

更多
開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血
正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面