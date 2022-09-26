潤泰千金控已故保全偷PRADA包+120萬　刑案不受理民事判賠30萬

▲潤泰集團總裁尹衍樑的女兒尹崇恩。（圖／翻攝尹崇恩臉書）

記者黃哲民／台北報導

潤泰集團總裁尹衍樑的女兒尹崇恩，去年將1個黑色PRADA肩包放在家門口不翼而飛，她報案查出是社區許姓保全員拿走，許男被起訴竊盜罪嫌不認罪，但審理時過世獲判公訴不受理，尹女主張包包裡有120萬元現金，提告要求許男繼承人和保全公司連帶賠償161萬餘元，台北地院審理認定許男偷竊，因尹女無法完整舉證失竊金額，今判保全公司和許男的遺產管理人連帶賠償30萬餘元，可上訴。

判決理由指出，尹女所住社區監視主機於事發當天上午無故遺失，幾天後被清潔隊在垃圾堆裡找回，勘驗畫面顯示，許男上樓分送住戶信件，確實背著尹女遺失的包包下樓，但沒有他將尹女包包送回原位的影像，反而拍到許男當天稍後到社區地下二樓搬工具梯爬進管道間，警方後來在這處管道間找到尹女遭竊的1支iPhone手機，已被關機且螢幕、保護殼均碎裂。

法官查明當天社區管道間並無許男所稱止閥器傳出異響的紀錄，許男向社區主委回報監視器主機「遺失」還是「被破壞」的說法也不一致，據此認定許男「確實竊取」尹女本案遺忘在家門口鞋櫃上的黑色PRADA肩包，並將包內的手機棄置在社區地下室管道間。

至於尹崇恩主張包包內放有要支付裝潢廠商的120萬元現金等財物，法官傳喚廠商等人作證，認為裝潢款120萬元欠缺證據，不過刻印業者證稱事發前1晚，尹女聯繫告知已領妥刻印尾款27萬元、要到店裡付清但沒來，法官認定尹女遭竊財物包括這筆現金27萬元，與折舊後手機價值1萬餘元跟肩包2萬餘元。

許男家屬在求償案都沒出庭，今年（2022年）更辦妥拋棄繼承並解除委任律師，法院因此指派1位郭姓律師擔任許男的遺產管理人，並認定許男是在上班時間行竊、保全公司應付僱主的連帶賠償責任，今判郭律師應在管理許男的遺產範圍內，和保全公司連帶賠償尹女共30萬4000餘元，可上訴。

本案源於經營會計師事務所的尹崇恩，去年（2021年）2月9日上午，將1個黑色PRADA肩包放在11樓住處門口鞋櫃上，等到隔天上午想起來，去查看已經不翼而飛，她報案查出是值班保全員許男於當天（10日）上午8點多背下樓，但許男堅稱好心拿到服務台代保管，後因覺得不妥，隨即拿上樓放回原位，因猜想尹女還在睡，就沒有吵醒通知。

檢方偵辦認為許男犯罪嫌疑重大，起訴他涉犯竊盜罪嫌，許男始終不認罪，去年10月在審理中因病過世，刑案獲判公訴不受理，尹崇恩另提本件民事訴訟，求償財物損失131萬餘元與精神慰撫30萬元，並聲請調查許男家屬有無異常還款情形，保全公司主張尹女沒保管好自己財物、也有過失責任，且請求包包與手機折舊到原價的1折，法官除了判賠金額，其他都駁回。