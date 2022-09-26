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社會 社會焦點 保障人權

玩夾娃娃機以為達標　南投爸自行拿走贈品這下慘了

▲男子攜女玩夾娃娃機，因不諳夾送規則，自行拿走現場陳列贈品。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲男子攜女玩夾娃娃機，因不諳夾送規則，自行拿走現場陳列贈品。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

徐姓中年男子日前帶著女兒前往埔里鎮某夾娃娃機店內消費，因不諳夾送規則，在未依該店家使用規定連絡店家情況之下，自行將置放於機台上的贈品拿走；業者事後報案，警方循線通知徐男到案說明，依竊盜罪嫌函送法辦。

埔里警分局指出，該夾娃娃機業者日前向埔里派出所報案，指稱為刺激消費意願而舉辦夾娃娃送贈品活動促銷，即在特定機台內夾到一定數量的娃娃，可任選機台上方1個贈品，並在機台張貼業者聯繫方式及註明該機台夾送（加贈商品）的規則，後來卻發現贈品減少；透過監視畫面查出，有一對父女在9月10日下午到店內把玩機台。

▲當事夾娃娃機店家於機台上寫明贈品規則：「夾送請拍照傳LINE或電話簡訊告知」。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲當事夾娃娃機店家於機台上寫明贈品規則：「夾送請拍照傳LINE或電話簡訊告知」。（圖／記者高堂堯翻攝）

從監視畫面看來，該名中年男子帶著女兒進入店內，自行踩上板凳和機身，將置放於夾娃娃機台頂部的2個公仔及1台電動遙控車取下，並在未連絡業者情況下騎機車載著女兒揚長而去，業者指出，被拿走的贈品共價值1500元，因此報案財物遭竊。

▲▼男子自行踩上機身拿走現場陳列贈品，隨後騎車載女兒離開現場。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼男子自行踩上機身拿走現場陳列贈品，隨後騎車載女兒離開現場。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲男子攜女玩夾娃娃機，因不諳夾送規則，拿走現場陳列贈品遭提告竊盜。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方隨後通知43歲的徐男到場說明，徐男辯稱因以為達到機台贈品規則門檻，才拿走贈品，但與業者協調後，雙方對賠償金額沒共識，警方最後仍依法將徐男函送南投地檢署偵辦；埔里分局呼籲，民眾於夾娃娃機店內消費時，要仔細觀看機台夾送（加贈商品）的規則，如不清楚應與業者聯繫詢問，以免衍生爭議及糾紛。

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關鍵字：

夾娃娃機父女贈品竊盜

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