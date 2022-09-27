地下停車場練機車「撞向1800萬賓利」　驚現3cm黑洞！他卻只賠9萬

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸杭州一名男子日前在地下停車場練習騎機車，結果失控撞向價值400萬元（人民幣，下同，約新台幣1800萬元）白色賓利，導致右側車門出現3、4公分的黑洞。面對5、60萬元（約新台幣220萬元）的維修賠償費，他雲淡風輕地說，「最多賠2萬（約新台幣9萬元）。我也不是故意的。」

▲趙女的賓利 。（圖／翻攝自1818黃金眼）

據《1818黃金眼》報導，人在北京的趙姓女子日前接到杭州交警打來的電話，說她的賓利跑車被撞了，當時有人在停車場練習騎機車。

這輛賓利是趙女今年5月在上海購入，花了400多萬元，由於正值疫情封控，加上長年在北京工作，所以決定先放在停車場，只購買了強制保險。

▲車門出現的黑洞。（圖／翻攝自1818黃金眼）

據濱芯物業張姓負責人透露，肇事男子是租戶的朋友，機車也是租戶的，當時大約只練習了幾分鐘，就出現側滑撞向賓利，「替車主感到心痛，畢竟是一輛新車。」畫面可見，該輛白色賓利的右側車門被撞出3、4公分的洞。

趙女受訪表示，愛車買後沒開過幾次，里程不到2000公里，看到被摧殘這樣特別心痛，維修的話至少要5、60萬元。

▲肇事男子與趙女通話。（圖／翻攝自1818黃金眼）

交警認定機車車主要負全責。對此，肇事男子與趙女通話時表示，自己剛考完駕照不太會騎，時速最高每小時20公里，事發當時可能有點偏道所以滑倒了，「正好劃到妳的車那裡了」；自己最多只能補償2萬元，「我也不是故意的。也沒有那麼多錢」。而車主則不願意承擔賠償金，肇事男子說，「他現在還找我賠呢。」

▲趙女的家。（圖／翻攝自1818黃金眼）

報導指出，趙女的豪宅超過200平方公尺，總價1100萬元（約新台幣4900萬元），她長年在北京工作，買房時就是看重物業標榜的「比五星級更好的服務」，結果停車場變成練車場，物業存在責任。

對此，物業負責人表示，停車場沒有提供保管服務，而且肇事人已經成年，「我們也沒辦法時時刻刻在他後面跟著」，租戶本人也有車位，如果他的機車要進來，沒有理由不允許，若希望走司法訴訟，也會積極配合。

此事在網路引發熱議，網友紛紛表示，「什麼趙女士，趙總！」、「沒錢就不要作，抓進去該幾年就幾年」、「這理所當然的語氣聽著就來氣 真活該窮一輩子」、「趙女士好穩重 要是我早就暴跳如雷了 是我境界不夠了」、「最多兩萬塊?怎麼講的出口的…」。