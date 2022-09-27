柯文哲發660元！10／3拿敬老、愛心卡到4大超商　喊「通關密語」馬上領

▲柯文哲出席111年度北市重陽節系列活動「慢老生活節」暨敬老愛心儲值金記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

因應高齡化社會來臨，活躍老化概念普遍，台北市特別於27日重陽節前夕，在華山文創園區辦理「重陽慢老生活節」，並宣布10月3日起，可持敬老卡、愛心卡至全台4大超商、美廉社、101購物中心B1服務台，以及台北捷運悠遊卡加值機，即可兌換660元。

為鼓勵長者走出家門，多參與社會活動，台北市社會局27日於重陽前夕在華山文創園區舉辦「重陽慢老生活節」，邀請長輩參加體驗活動。

台北市長柯文哲27日上午出席活動致詞時表示，這3年來新冠肺炎疫情相當嚴重，本來每個月給予敬老、愛心卡480點，可以讓大家去坐捷運、公車，但現在大家都不敢出門，所以使用量下降，還有剩下一些錢，後來思考將省下的錢全數發給大家。

柯文哲指出，2022年10月3日起至12月31日止，只要持有敬老、愛心卡的人，就可以到4大超商、捷運公司加值機靠卡，領取660元儲值金，相信4大超商會開始思考，要如何吸引大家去消費，一定會推出更多優惠方案，就讓這些超商自己去競爭，「屆時一定物超所值。」

柯文哲強調，660元敬老愛心儲值金沒有使用期限，買東西也沒有限制，應該都可以使用，「你們可以開始想想看要去哪裡玩了，660元應該可以玩一天了。」

台北市社會局說明，今年延續2021年政策，啟動「幸福台北樂樂領，敬老愛心660」計畫，將於2021年10月3日至12月31日止，凡持有敬老卡、愛心卡至全台4大超商（7-11、全家、萊爾富、OK超商）、美廉社、101購物中心B1服務台，說出通關密碼「我要領660」，就可兌領660元；或是到台北捷運各站的悠遊卡加值機靠卡，也同樣可領取。