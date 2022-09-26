被質疑與陸勾搭　柯文哲批：曹興誠個性180度轉換「發生什麼事」

▲柯文哲出席「台北車站特定專用區E1E2街廓公辦都市更新案」出資契約簽約典禮。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

日前宣布要捐贈30億元協助台灣國防的前聯電董事長曹興誠，26日批評台北市長柯文哲與中國大陸勾搭，要所有縣市首長、議員參選人必須宣誓「與職位共存亡」的決心。對此，柯文哲回應，「曹興誠到底發生什麼事？」以前不要台灣，改新加坡國籍，怎麼今年個性180度轉換了？

柯文哲26日出席「台北車站特定專用區E1E2街廓公辦都市更新案」出資契約簽約典禮，會後接受媒體訪問。針對衛福部長薛瑞元說台北市政府智商掉到57等言論，柯文哲表示，自己跟薛瑞元是好朋友，還記得當年對方在衛生署當醫事科科長的時候，全國器官捐贈醫事登錄系統就是委託給他，「大家20年前都是朋友，現在兩軍對戰各為其主。」

針對台北市政府自購疫苗一事，柯文哲認為，衛福部直接給台北市政府公文，就講這麼清楚，衛福部說會買2000萬劑疫苗，且就算台北市政府自購疫苗，也要由中央統一分發，「公文寫這樣，我們當然不買啊。」

另外，關於被曹興誠批評跟中國大陸勾搭，要所有參選人宣示與職位共存亡？柯文哲回應，「我也覺得滿奇怪的，曹興誠到底發生什麼事了？」曹興誠以前不要台灣，去改新加坡國籍，怎麼今年突然個性180度轉換？

柯文哲指出，「這種東西背後一定有什麼原因，只是我不是CIA（中央情報局），沒有辦法去了解，看他（曹興誠）20年前的言論一樣嗎？」曹興誠中間消失了很久，到底發生什麼事，他也搞不太清楚。