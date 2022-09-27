只有1天！麥當勞「經典美式、經典那堤買1送1」　限量2萬組

▲麥當勞經典美式、拿鐵限時1天買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接國際咖啡日，人氣速食店「麥當勞」驚喜祭出限時1天「咖啡買1送1」優惠，只要在2大平台購買指定咖啡，即可享有同享品項買1送1，2平台各限量1萬組，把握機會搶；另，超商部分，OK mart則有連3天爽喝美式、拿鐵買2送2，全家則推單品美式及拿鐵10杯下殺69折，加碼送購物金等好康，通通不能放過。

麥當勞祭出限時咖啡買1送1優惠，9月30日0時起至當日23時59分止，只要在「APP隨買店取」或於「LINE禮物」中購買冰／熱經典美式或經典那堤，直接爽喝「同品項買1送1」，雙平台各限量1萬組，售完為止。

▲OK限時3天指定咖啡買2送2。（圖／業者提供）

除外，OK mart也將在9月29日至10月1日連3天於全門市祭出「莊園級美式/拿鐵」及「大杯濃厚系莊園級美式/拿鐵」，不限冰熱通通可享「同品項買2送2」優惠，提醒濃厚系列有部分門市不提供；加碼於OKmall雲端商城推「大杯莊園級美式/拿鐵同品項10杯下殺5折」，等於買1送1。

全家則從即日起至10月1日祭出「大杯單品限定Let's Café環保好咖組」優惠，於APP隨買跨店取可購買限定「大單品美式組」、「大單品拿鐵組」，內含大杯單品美式、拿鐵10杯69折優惠及仙德曼保溫杯1個，加碼推「喝完再送500元購物金」回饋，只要在11月30日完成「環保好咖組」大杯單品咖啡兌換，即可獲得會員購物金500元。

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