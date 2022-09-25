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「3000機車海」看了快崩潰！台中男忘停哪　害女警陪找3小時

▲▼台中女警17協助一名陳男尋找機車，經過3小時尋找終於找到。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中烏日女警17日晚間9時許協助一名陳男尋找機車，經過3小時接近凌晨12時終於找到。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中一名64歲陳姓男子17日搭乘高鐵到北部，當晚回到台中後卻忘記機車停放地點，在高鐵停車場內找了2小時，心急之下尋求警方協助，女警在一片至少3000台機車的「車海」中又陪找了3小時，最終才發現陳男把的機車停在台鐵新烏日站附近停車場，因搞錯地點鬧出丟車烏龍，陳男也感到十分抱歉，頻頻向警方致謝。

家住在台中太平區的陳男，17日生平第一次搭乘高鐵，使用導航到高鐵站後，將機車停在與高鐵共構的台鐵新烏日站該側停車場，再從火車站穿越至高鐵搭車，同日晚間7點多返抵時卻又從高鐵出口離開，導致方向錯誤，連續找了2個多小時都找不到機車，眼看已經晚上9點多，陳男情急之下只好尋求警方幫忙。

▲▼台中女警17協助一名陳男尋找機車，經過3小時尋找終於找到。（圖／記者許權毅翻攝）

▲附近機車停車場約有3000台機車，車輛眾多尋找難度頗高。（圖／記者許權毅翻攝）

女警謝沂岑查詢後，確認陳男機車並未遭到拖吊，但當日為假日，周圍停車場有近3000台機車，女警花了3小時逐一比對，最終在台鐵新烏日站附近一個路邊停車格找到陳男的機車，結束這場丟車烏龍。

陳男向警方表示，自己因為第一次搭高鐵，一看見路邊有停車格就馬上停車，沒想到是從新烏日站進入，導致誤以為車輛停在高鐵出口附近，見到愛車之後鬆了一口氣，也很感謝警方幫忙。烏日警分局呼籲，民眾將車停在不熟悉路段時，可用手機拍照或記下附近地標，防止類似情況發生。

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