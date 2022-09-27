　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夫年薪破百工作10年…「收入上繳婆婆」剩10萬　小姑買房討新冷氣

尪年薪破百工作十年…「收入上繳婆婆」拿回剩十萬　小姑爽買學區房討新冷氣

▲婆媳相處已經令人頭痛，若再加上小姑來攪局，肯定是一場惡夢。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

「小姑買第二間房，該送小姑新傢俱嗎？」一名女網友抱怨，老公年薪破百萬，工作超過10年，薪水都上繳給婆婆，不料夫妻倆拿回存款時，竟然只剩10萬元；更誇張的是，小姑為了買學區房，不僅找上先生借錢，還要求婆婆幫忙出頭期款及貸款，如今還向2人討家電，甚至厚臉皮說「今年送冰箱，明年送冷氣」。

原PO在網路論壇Dcard發文，「認識我之前，老公的薪水都上繳給婆婆，領零用錢過日子，認識我之後才慢慢拿回自己的財政大權，全部拿回來的時候存款只剩十萬（老公年薪破百，工作逾十年）。後來婆婆自己也曾提到有拿老公的錢去買股票，也有資助小姑的開銷（小姑為了生小孩花了不少錢），但都沒有告知老公。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

人妻提到，小姑最近為了讓孩子讀書，想在娘家附近買一間房，不料對方竟找上老公借錢，「我自己其實也還想再買一間學區房，為了省錢買房，我們自己的房子都沒裝潢，除了主臥，其他房間都還是空的，也有好幾個想買的家電都還沒買，反觀小姑家，裝潢得漂漂亮亮的，家電、小孩的東西都買貴的」。

女網友表示，「我也懷孕了，我也想給自己的孩子好一點的環境，總不能為了借她錢，我們自己過得比她們差吧？無法確定小姑會不會還錢、什麼時候還錢的前提下，我根本不想借。最後，新買的這間小房登記在小姑名下，由婆婆幫忙出一半的頭期款，還有部分的裝修費用，之後每個月的貸款也是婆婆要繳全部」。

原PO透露，「最近，小姑的房子交屋了，她開始要我老公贊助她傢俱，還當面叫她小孩跟我老公說：舅舅我熱熱，拜託送我冷氣。我在旁邊超傻眼。」人妻無奈地說，她日前看到小姑傳訊給丈夫，對方厚臉皮竟說「今年送冰箱，明年送冷氣」，自己實在難以接受，但又不想讓老公覺得她愛計較，為此苦惱不已。

貼文曝光後，網友紛紛留言「他妹是寄生蟲吸血鬼吧」、「當然別送！好笑！自己都沒家庭要顧就對了，以後有小孩子開銷會更大耶！誰會幫妳養孩子？小姑嗎？做夢」、「他們一定是知道老公薪水多少，才敢這樣無止盡要東要西」、「你婆婆贊助妹妹的房貸、頭期款，說不定是老公之前放在媽媽那邊的存款」。

延伸閱讀
熱心外送員幫臨盆孕婦開道衝醫院　她隔日尋人驚聞噩耗
本週估有1、2個颱風「形成機率曝光」　專家：瘋狂趕進度
5星座10月財運旺爆…第一名恐遭「小人蹭好處」　命理師曝投資秘訣

►新手爸媽必備！Combi育兒組合超優惠　優雅解決尿布異味

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
Jennie「忍淚哽咽」　畫面曝光
新北發錢了！最高領2萬　66萬人受惠
吳宗憲終於公開「最美小女兒」！　首曬4兒女合照

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

夫年薪破百工作10年…「收入上繳婆婆」剩10萬　小姑買房討新冷氣

結帳不報電話被媽唸「有夠浪費」！他曝超商點數隱藏功能：很好用

快訊／台鐵鳳林=玉里估9／30恢復通車！1路段改公路接駁

夫妻吵架「公仔被丟光」！他回家才知收藏全進垃圾車

抓包男友深夜偷出門約砲　手機私藏「愛愛片」！妹子怒展開復仇

高雄又發錢！3歲↓送準公托「每月最高領1.05萬」　免申請直接發

【英語多益通】搶出國快預訂機票　英文怎麼說？

快訊／16天7度無預警停電！高雄今換「這一區」　1542戶受影響

又是週末變天！半個台灣轉雨「溫差破10度」　一週天氣2段式變化

周玉蔻狂轟！財經網美嘆「別再弄張淑娟」　網翻過往示警：幫倒忙

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

澳洲海岸驚現整排鯨屍 230頭領航鯨離奇擱淺！

周玉蔻、王鴻薇瘋狂互罵　張淑娟北檢淚崩按鈴提告

周玉蔻王鴻薇火爆開嗆！ 互罵不要臉...張淑娟爆哭

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

吊車臂撞毀360萬休旅車！　穿破車窗...修理費恐破百萬

劉雨柔、黃育仁宣布離婚！　PO文證實斷6年情：退回朋友關係

周玉蔻認爆料錯誤！　撇清拉抬陳時中選情

夫年薪破百工作10年…「收入上繳婆婆」剩10萬　小姑買房討新冷氣

結帳不報電話被媽唸「有夠浪費」！他曝超商點數隱藏功能：很好用

快訊／台鐵鳳林=玉里估9／30恢復通車！1路段改公路接駁

夫妻吵架「公仔被丟光」！他回家才知收藏全進垃圾車

抓包男友深夜偷出門約砲　手機私藏「愛愛片」！妹子怒展開復仇

高雄又發錢！3歲↓送準公托「每月最高領1.05萬」　免申請直接發

【英語多益通】搶出國快預訂機票　英文怎麼說？

快訊／16天7度無預警停電！高雄今換「這一區」　1542戶受影響

又是週末變天！半個台灣轉雨「溫差破10度」　一週天氣2段式變化

周玉蔻狂轟！財經網美嘆「別再弄張淑娟」　網翻過往示警：幫倒忙

蓬佩奧再度訪台「下飛機直奔高雄」　將與陳其邁吃晚宴

電費暴增700度！她傻眼問「冷氣已換變頻」…一查元凶吐血了

加拿大宣布開放國境：10／1起解除所有入境防疫限制

夫年薪破百工作10年…「收入上繳婆婆」剩10萬　小姑買房討新冷氣

恐怖屠殺增至15死！俄校園爆發「大規模槍擊」　34歲兇手身分曝

前CIA職員史諾登被普丁授予「俄羅斯公民」　9年前從美國叛逃至今

獲利近一百年的麥當勞　你所不知道的賺錢秘密

結帳不報電話被媽唸「有夠浪費」！他曝超商點數隱藏功能：很好用

李德維為「牙醫非醫」道歉仍挨轟！黃暐瀚勸：無法證明沒說就請辭

3X3.EXE籃球最終決戰　築夢國際舞台

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

生活熱門新聞

夫妻吵架「丟光公仔」！他回家才知全進垃圾車

農曆9月來了！命理師親點「3生肖」正偏財都旺

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」

OL常加班卻被資遣了　內行一看嘆內幕

好市多「60件組遊戲桌」下殺3折！網買嘸哭了

抓包男友偷約砲　拍愛愛片私藏！妹子怒復仇

周玉蔻點名她「小妹妹長這麼漂亮」　IG神到了

《華燈》沈浸劇場版！兇手換人當

「王鴻薇1句話」戳周玉蔻痛處　網喊贏了：酸度爆表

又是「週末變天」　半個台灣轉雨

長者幼兒下月可再領5劑免費快篩

高雄又發錢！3歲↓送準公托「每月最高領1.05萬」

結帳不報電話被媽唸！他曝超商點數隱藏功能

蔣孝嚴「晶華醜聞始末」曝光！淪最短命總統府秘書長

更多熱門

相關新聞

爸買預售屋掛他名…妻聽漲700萬逼尪別還

爸買預售屋掛他名…妻聽漲700萬逼尪別還

「我跟太太因為爸爸有件不動產在我名下要取回而跟我吵架！」一名男網友透露，爸爸多年前因為資產配置緣故，把一件預售屋掛在自己名下，「就在前幾天，爸爸因為覺得時機成熟，想要把房子賣掉」，他好奇查了一下價格，發現房子已獲利約700萬，不料妻子得知後竟要求獲利必須對分，讓他當場傻眼。

小建商曝「明年倒閉潮恐怕更嚴重」

小建商曝「明年倒閉潮恐怕更嚴重」

永遠不會養的6種狗！英獸醫曝原因

永遠不會養的6種狗！英獸醫曝原因

國際海運價狂跌逾六成淪「負值」

國際海運價狂跌逾六成淪「負值」

這間私大缺額排第4！旁有三井OUTLET　租屋現況曝

這間私大缺額排第4！旁有三井OUTLET　租屋現況曝

關鍵字：

周刊王婆婆小姑

讀者迴響

熱門新聞

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　合照掀熱議：都好酷

吳宗憲終於公開「最美小女兒」！首曬4兒女合照

浴室矽利康發霉！網曝神招

夫妻吵架「丟光公仔」！他回家才知全進垃圾車

台南人夫深夜突襲！妻子房內找到內褲慶生男

Jennie簽售會「忍淚哽咽」畫面曝光！

劉雨柔曾嘆「性生活不滿足」想分開！求歡被潑冷水

進廁所驚見「1巨雷」他氣退租　網全傻眼

28歲女剛剖腹產　惡露結束「同房又懷孕」

鄭家純師妹車禍「遭大貨車撞擊」

農曆9月來了！命理師親點「3生肖」正偏財都旺

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」

地鐵站離奇失蹤　25歲男疑找到遺體「剩下半身」

新冠病毒剋星　死亡擁抱阻止感染

張淑娟淚訴「住郊區新店」引網論戰　在地傻眼：新案6字頭

更多

最夯影音

更多
開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血
下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

澳洲海岸驚現整排鯨屍 230頭領航鯨離奇擱淺！

澳洲海岸驚現整排鯨屍 230頭領航鯨離奇擱淺！

周玉蔻、王鴻薇瘋狂互罵　張淑娟北檢淚崩按鈴提告

周玉蔻、王鴻薇瘋狂互罵　張淑娟北檢淚崩按鈴提告

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面