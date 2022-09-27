夫年薪破百工作10年…「收入上繳婆婆」剩10萬　小姑買房討新冷氣

▲婆媳相處已經令人頭痛，若再加上小姑來攪局，肯定是一場惡夢。（示意圖／翻攝自pexels）



圖文／CTWANT

「小姑買第二間房，該送小姑新傢俱嗎？」一名女網友抱怨，老公年薪破百萬，工作超過10年，薪水都上繳給婆婆，不料夫妻倆拿回存款時，竟然只剩10萬元；更誇張的是，小姑為了買學區房，不僅找上先生借錢，還要求婆婆幫忙出頭期款及貸款，如今還向2人討家電，甚至厚臉皮說「今年送冰箱，明年送冷氣」。

原PO在網路論壇Dcard發文，「認識我之前，老公的薪水都上繳給婆婆，領零用錢過日子，認識我之後才慢慢拿回自己的財政大權，全部拿回來的時候存款只剩十萬（老公年薪破百，工作逾十年）。後來婆婆自己也曾提到有拿老公的錢去買股票，也有資助小姑的開銷（小姑為了生小孩花了不少錢），但都沒有告知老公。」

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人妻提到，小姑最近為了讓孩子讀書，想在娘家附近買一間房，不料對方竟找上老公借錢，「我自己其實也還想再買一間學區房，為了省錢買房，我們自己的房子都沒裝潢，除了主臥，其他房間都還是空的，也有好幾個想買的家電都還沒買，反觀小姑家，裝潢得漂漂亮亮的，家電、小孩的東西都買貴的」。

女網友表示，「我也懷孕了，我也想給自己的孩子好一點的環境，總不能為了借她錢，我們自己過得比她們差吧？無法確定小姑會不會還錢、什麼時候還錢的前提下，我根本不想借。最後，新買的這間小房登記在小姑名下，由婆婆幫忙出一半的頭期款，還有部分的裝修費用，之後每個月的貸款也是婆婆要繳全部」。

原PO透露，「最近，小姑的房子交屋了，她開始要我老公贊助她傢俱，還當面叫她小孩跟我老公說：舅舅我熱熱，拜託送我冷氣。我在旁邊超傻眼。」人妻無奈地說，她日前看到小姑傳訊給丈夫，對方厚臉皮竟說「今年送冰箱，明年送冷氣」，自己實在難以接受，但又不想讓老公覺得她愛計較，為此苦惱不已。

貼文曝光後，網友紛紛留言「他妹是寄生蟲吸血鬼吧」、「當然別送！好笑！自己都沒家庭要顧就對了，以後有小孩子開銷會更大耶！誰會幫妳養孩子？小姑嗎？做夢」、「他們一定是知道老公薪水多少，才敢這樣無止盡要東要西」、「你婆婆贊助妹妹的房貸、頭期款，說不定是老公之前放在媽媽那邊的存款」。

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