查爾斯三世「皇家密碼」圖樣公開！意外和C羅撞款　背後含意曝光

▲查爾斯三世「皇家密碼」公開。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

英國國王查爾斯三世(King Charles III)公布了最新的「皇家密碼」圖案,未來將全面取代現有的女王標誌。不過媒體指出,這款皇家密碼竟卻意外和葡萄牙足球巨星C羅(Cristiano Ronaldo)撞款。

▲查爾斯三世皇家密碼(左)公開,在蘇格蘭將使用換成蘇格蘭王冠(右)的圖案。(圖/路透)



根據《太陽報》報導,英國女王伊莉莎白二世逝世後,印有女王肖像的英鎊及郵票等都須改版,皇家密碼也將從女王的「EIIR」改成國王查爾斯三世的新密碼。白金漢宮26日公開新的密碼圖樣,代表查爾斯的「C」和代表「Rex」(拉丁文國王之意)的「R」交疊,在「R」內加上「III」。而查爾斯在蘇格蘭將使用另一個放上蘇格蘭王冠版本的圖案。

不過,這個圖樣卻意外和足球巨星C羅的「CR7」圖樣撞款;C羅圖樣是用他的姓名字母「CR」和球衣背號「7」組合而成,並用在他的一系列代言產品上,例如內衣、香水和皮鞋。

