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成功甩肉270公斤！魯蛇單身35年終破處　性伴侶多達6人

實習記者蘇敏禎／綜合報導

能吃就是福，但吃得太胖影響健康可就不好了。美國一名男子從小就過重，成年後體重顛峰更是達845磅（383公斤），由於全身都是贅肉，導致他行動不便且無法工作，就連上廁所、洗澡都要父親幫忙，於是下定決心減重，就在他成功甩肉後，人生從此逆襲，如今甚至有6位性伴侶。

據《每日郵報》報導，居住在喬治亞州（State of Georgia）的38歲男子「凱西」（Casey King）從小就過重，甚至在高中畢業時體重就高達136公斤，後來因在餐廳打工，經常在店裡用餐，體重因此一路暴肥到226公斤，由於體型過太，工作時變得很困難，最後只能離職。

凱西離職後便與父親同住，但父親十分寵溺他，「只要凱西想吃，爸爸什麼都會買給他」，最終凱西成了383公斤、整日待在家打電玩的胖子。肥胖不只影響活動，也差點產生意外，某日父親不在時，凱西甚至在浴室受困9小時。

凱西還曾參加TLC的電視節目《過重家族》（Family by the Ton），他在節目誇口要「一路吃到掛」。不過，不久後凱西終於體悟到自己的生活有多糟糕，他便決心「鏟肉」，目前順利瘦到113公斤，整整減去了270公斤，生活也步入正軌、找到了工作，外表及心境改變後他也成功破處，甚至有了6位性伴侶。

現在凱西立下目標，希望能再減去1公斤，未來也打算安排除皮手術，去除因減肥而鬆垮的腹部、胸部以及手臂的多餘皮膚。

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