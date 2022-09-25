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限時6天！「超商8大咖啡飲品」買6送3　爽喝特大杯美式只要40元

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11線上、門市皆推出咖啡優惠。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

928教師節即將到來，就有超商祭出限時6天「指定8大咖啡飲品」買6送3組合優惠，原價60元的特大杯美式現在下殺每杯40元，大杯冰燕麥拿鐵也只要50元，買到就是省到；另外，門市還有指定咖啡熱飲「任選第2杯7折」優惠。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「感恩教師節活動」指定8大組合買6送3，即日起至9/30止，品項有CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY PRIMA精品美式、CITY CAFE特大杯美式或大杯濃萃拿鐵任選、CITY TEA燕麥奶茶或CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶任選、CITY TEA英式紅茶或CITY CAFE中杯美式任選，可供線上／門市支付購買，限2022/12/31前兌領。

▲▼7-11教師節咖啡優惠。（圖／7-11提供）

▲教師節咖啡飲品優惠品項、限量組數一次看。

另外，7-11門市則有CITY CAFE指定熱飲優惠，即日起至9/27止，只要購買CITY CAFE大杯以上熱美式、熱拿鐵、濃萃熱美式、濃萃熱拿鐵可享「任選第2杯7折」(價低者折，並以五捨六入計算)。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富咖啡全品項即日起可享「第2杯7折」。（圖／萊爾富提供，下同）

萊爾富也推出教師節咖啡優惠，即日起至10/18止，至門市購買咖啡全品項可享「第2件7折」，價格不同以2杯85折計，不含茶飲、冰沙、沖調飲品。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲超Q「寶可夢KAKA蝦三鮮油漆桶」限時嚐鮮價299元。

喝咖啡配零食更幸福，萊爾富推出超萌零嘴「寶可夢KAKA蝦三鮮油漆桶」，油漆桶印上超Q的寶可夢圖案，一桶可吃到3種經典口味的醬燒蝦餅(烤蝦)、醬燒魷魚香圈(烤魷)與醬燒魚薯條(烤魚)，即日起還可享嚐鮮價299元。

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