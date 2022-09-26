囤貨了！city’super百款咖啡買1送1　薩圖爾X故宮濾掛獨家開賣

▲city’super世界咖啡日優惠，集結各國咖啡商品「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接10/1世界咖啡日，city’super超市也集結世界百款咖啡豆粉、濾掛咖啡，祭出多款商品「1+1」、「買1送1」優惠，尤其台中店適逢週年慶最划算。另外全台8店也獨家販售台灣精品咖啡「SATUR薩圖爾X故宮」4款聯名濾掛咖啡。同時有鑒於政府推出自備飲料杯政策，祭出質感環保杯優惠活動。

為歡慶世界咖啡日，同時也是city’super台中店週年慶，即日起到10/3蒐羅逾百款世界精品級咖啡豆粉及濾掛咖啡「買1送1」；還有百年義大利Bialetti 比亞樂堤摩卡壺、磨豆機、環保隨行杯、無漂白咖啡濾紙⋯等人氣咖啡器皿配件半價起優惠。

包括首度引進韓國知名連鎖咖啡廳EDIYA、義大利必喝三大咖啡：咖啡傳奇品牌「illy」、擁有悠久歷史橫跨一世紀的「LAVAZZA」、義大利頂級咖啡代名詞「Bristot」咖啡豆等；甚至還有台灣SATUR薩圖爾、在台最受熱銷的日本UCC、AGF MAXIM即溶式咖啡，以及京都小川珈琲咖啡、神戶齋藤珈琲店等知名日本咖啡。

適逢City’super台中店週年慶，即日起至10/3消費滿800元，就送100元抵用券，可累贈。該店主打台人最愛精品咖啡「UCC冠軍監修濾掛式咖啡」10g*10入，甘醇橙香/蜜漬醇香/醇厚香韻三種風味，任選口味「買1送1」，特價285元；而咖啡迷必收藏的經典，義大利「Bialetti比亞樂堤加壓摩卡壺2杯份+研磨咖啡粉100g」原價3499元/組，特價1999元/組。

▲City’super全台8店獨家引進的「SATUR薩圖爾x故宮」聯名咖啡系列共4款。（圖／業者提供）

其中City’super全台8店獨家引進的「SATUR薩圖爾x故宮」聯名咖啡系列共4款，以國立故宮博物院館藏瓷器彩繪花紋「檸」、「柚」、「菊」、「蓮」作為設計發想，藉由台灣插畫家陳狐狸典雅繽紛的畫風，將本土農作物與的單品咖啡巧妙融合，幻化成具台灣獨有特色的精品咖啡。

業者特別推薦「SATUR薩圖爾X故宮聯名蓮花濾掛式咖啡」 10gX6包300元，鳳梨、百香果調性飽滿的衣索比亞咖啡豆，搭配台南白河盛產的香水蓮花，佐上荷葉、草本決明子調製，風味清新脫俗，獨有韻味迷人。

有鑑於環保署推出自備飲料杯政策，city’super觀察近3個月舉凡不鏽鋼材質的保溫保冷瓶、環保隨行杯等商品銷量翻倍增長，其中以不鏽鋼材質且真空的保溫保冰瓶最為熱銷。世界咖啡日期間，祭出質感環保杯優惠活動，city’super台中店週年慶還有限定日本「FREIZ不鏽鋼真空旋蓋式保溫杯」360ml原價1200元，特價488元。

▲city’super台中店週年慶限定，日本「FREIZ不鏽鋼真空旋蓋式保溫杯」360ml原價1200元，特價488元。（圖／業者提供）

另外，愛買量販即日起到10/4 推出「罐裝咖啡、咖啡沖泡商品、咖啡環保杯加1元多1件」、「指定沖泡商品合購62折」等優惠，一共30款指定咖啡商品聯合促銷。

家樂福自有咖啡品牌「Inlove Café」也祭出限時優惠了，即日起至10月1日「美式買1送1」，全台門市包括247間超市、55間量販店通通有（13間量販店因設備目前尚未有咖啡機），咖啡控可把握機會喝。

▲家樂福美式咖啡買1送1。（圖／業者提供）