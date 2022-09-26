釣客捕獲已野外滅絕「長江鱘」「背灰腹白骨板大」特徵明顯

記者魏有德／綜合報導

重慶一名釣客23日深夜釣魚時，疑似釣到長江鱘，便將其用手機拍下，男子稱，當時以為是中華鱘，就將其放生，還在事後上網搜尋圖片比對。影片在陸網傳開後，外界不禁疑惑，世界自然保護聯盟（IUCN）7月宣布，「白鱘滅絕，長江鱘野外滅絕」，如今卻被釣客釣到，究竟是麼回事？

▲釣客深夜釣魚時意外捕獲已經野外滅絕的長江鱘。（圖／翻攝四川觀察，下同）

《澎湃新聞》報導，世界自然保護聯盟（IUCN）鱘魚專家組成員、中國水產科學研究院長江所研究員、武漢長江中華鱘保護中心發起人危起偉表示，通過照片、視頻（影片）可以看出，男子釣到的確實是長江鱘，「長江鱘的特點是骨板比較大，它的側骨板上下顏色界限分明，背部皮膚灰色，腹部白色。」

危起偉表示，「長江鱘野外滅絕的概念是指，野外在牠生命史的週期跨度年份中，沒有發現自然的個體，現在全是人工放流的個體。」

世界自然保護聯盟（IUCN）在2022年7月21日發布全球物種紅色目錄更新報告，報告中提到，白鱘滅絕，長江鱘野外滅絕。

公開資訊顯示，長江鱘屬淡水定居性魚類，主要分布於金沙江下游和長江上游及其各大支流。長江鱘曾為長江上游重要的漁業經濟物種，是主要漁業捕撈對象之一，隨著過度捕撈和生境退化，種群規模快速下降，在2000年左右停止自然繁殖，2010年前後自然種群消失。