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義大利首位女總理「喊挺台」退出一帶一路　領導2戰後最保守政府

▲▼義大利極右翼保守主義政黨「義大利兄弟黨」（FdI）黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）可望成為該國首位女總理。（圖／路透）

▲極右翼政黨「義大利兄弟黨」黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）可望成為義大利首位女總理。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

義大利25日舉行全國大選，如今結果大致底定，極右翼保守主義政黨「義大利兄弟黨」（FdI）黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）可望成為該國首位女總理，領導二戰以來最右派的政府。她曾表示，北京對台灣的威脅是「不可接受的」，若如願當選將推動更多義台雙邊合作，並且退出一帶一路。

梅洛尼23日接受台灣《中央社》採訪時表示，台灣是歐盟及義大利的戰略貿易夥伴，如果發生台海衝突，顯然會對歐洲造成直接影響，自己也「不安且密切地關注」兩岸緊張局勢。她甚至說，加入一帶一路是「巨大錯誤」。

▲▼義大利極右翼保守主義政黨「義大利兄弟黨」（FdI）黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）可望成為該國首位女總理。（圖／路透）

▲45歲的梅洛尼選前喊出友台、退出一帶一路的政見。（圖／路透）

45歲的梅洛尼26日上午發表勝選演說，她以和解語氣說道，「如果我們被要求治理這個國家，我們將為所有義大利人這麼做，目的是團結人民，關注團結而非分裂我們的東西。該是負起責任的時候了。」除了兩岸議題之外，她也誓言支持西方國家的烏克蘭政策，並且保證不拿義大利脆弱的財政冒險。

梅洛尼領導的右翼聯盟可望在參眾2院獲得絕對多數席次，在義大利經歷多年動盪與脆弱多黨內閣後，成為罕見的政治穩定機會。但新政府也將面臨一系列艱鉅挑戰，包括能源價格飆升、烏俄戰爭問題、歐元區再度經濟放緩等等。此外，本屆投票率史上新低，聯合內閣預計10月底前無法成立，現任總理德拉吉（Mario Draghi）將繼續領導看守政府。

《路透社》報導，梅洛尼過去是一名歐洲懷疑論者，其盟友面對俄羅斯問題立場矛盾，歐洲各國及經濟體將謹慎審查她的早期舉措，包括部長人選。

義右翼黨魁高調曬我國代表合照　頻釋外交訊息！可望成為首任女總理

 

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