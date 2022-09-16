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原民飲食走出台灣！受邀義大利慢食年會　慢食精神受國際重視

▲花蓮慢食團隊再度受邀參與2022 義大利慢食全球年會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮慢食團隊再度受邀參與2022 義大利慢食全球年會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

睽違兩年，花蓮縣慢食團隊再度受邀參與2022 Terra Madre Salone del Gusto義大利慢食全球年會，16日縣長徐榛蔚與團隊成員們在縣政府齊聚一堂，就相關議程展開深度討論，期勉成員們能取得最豐富的成果，滿載而歸，讓世界看見原民慢食精神。

Terra Madre Salone del Gusto義大利慢食年會是以農業、飲食為核心的交流空間，也是一場讓全世界關注農業與飲食多樣性、傳統性的盛事。團隊將於9月22到26日在義大利杜林市讓與會者深度體驗台灣原住民的飲食盛宴。

▲花蓮慢食團隊再度受邀參與2022 義大利慢食全球年會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚與團隊成員們就相關議程展開深度討論，期勉成員們能取得最豐富的成果，滿載而歸。

徐榛蔚首先感謝花蓮NGO參與國際交流活動與會議，讓在地文化與花蓮特色有機會在國際間發光發熱。花蓮在推動慢食上極其重視在地脈絡，花蓮原住民飲食文化的初衷與慢食精神「優質的」、「乾淨的」、「公平的」是非常的契合。未來規劃將慢食論壇及有機論壇定調為兩年一次，並且錯開辦理來延長並完善籌備期，將效益發揮最大化。

花蓮縣政府自2019年開始即投入慢食運動的討論，邀請義大利、日本、菲律賓等國參與第一屆花蓮國際原住民慢食論壇，梳理在地脈絡與國際發展趨勢，為花蓮原住民慢食確立發展方向。二年後，縣府克服疫情，辦理2021第二屆花蓮國際原住民慢食論壇。透過線上會議的方式，邀請了義大利、韓國、日本、印度、菲律賓、馬來西亞與台灣民眾討論全球慢食運動的現況與花蓮慢食未來發展的新進程。

參加本次年會的花蓮慢食組織成員包含：花蓮縣原住民族野菜學校吳雪月校長團隊、原住民慢食小農原生好物周畢英書團隊、原住民慢食餐廳七星潭慕名無菜單料理胡志強主廚、光復紅瓦屋鄭宸誼主廚、樂舞詩拾物工作坊樂舞詩．拉后、台灣原住民族自願服務國際交流協會高志遠理事長、台灣慢食組織青年聯絡人許宮璉等12人，縣府原民處部落經濟科鄧凱倫科長也隨團前往觀摩學習，以利縣府持續攜手NGO組織共同推動下一階段的慢食計畫。

▲花蓮慢食團隊再度受邀參與2022 義大利慢食全球年會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼團隊將在義大利杜林市讓與會者深度體驗台灣原住民的飲食盛宴。

2022慢食年會將在義大利杜林著名的環境友善公園Parco Dora舉行，邀集全世界的慢食組織及食品製造者再次齊聚一堂，以跳脫地理的框架探討現今環境、氣候、公衛等議題。Parco Dora在過去是當地工業重鎮，經過世代變遷、社會結構與都市再生，現今已成為杜林地區重要的綠色中心，透過新場域的選擇呼應本年度農食系統的再生主題，也成為本次活動一大亮點。

▲花蓮慢食團隊再度受邀參與2022 義大利慢食全球年會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣原住民族野菜學校校長吳雪月談到，本次花蓮慢食團隊將於年會期間展出原生種子及重要的穀物，由於義大利慢食總部對於花蓮慢食的推動相當讚許，年會期間將發表台灣原住民族野菜知識，讓全世界知道台灣原住民相關飲食的傳統智慧。

此外，花蓮慢食廚師聯盟成員七星潭慕名無菜單料理-胡志強主廚，將帶領亞太地區廚師在會場推出跨國界之原住民慢食菜餚。現場將運用花蓮在地原住民農產：樹豆、刺蔥、地瓜製作嫩煎刺蔥雞佐奶油樹豆小米酥。2022慢食年會品味沙龍活動將延續過去的精神，以全新的視角與態度，在杜林的新型態場域與全球超過30,000名慢食行動者共創一場精彩的慢食運動。

2022國際慢食年會官網：https://2022.terramadresalonedelgusto.com/en/

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關鍵字：

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