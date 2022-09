暴雨狂襲義大利致10死！8歲童救援途中被沖走　市長：根本像海嘯

▲義大利連日遭暴雨侵襲,引發猛烈洪水,目前已造成至少10死4失蹤,下同。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

義大利中部和北部自當地15日以來,就一直受到暴雨侵襲,導致河流氾濫,洪水淹沒房屋和道路,並造成至少10人死亡、4人失蹤。地方官員形容,當地的洪水情況堪比海嘯,而義大利總理德拉吉(Mario Draghi)也在視察災區時宣布,將撥出500萬歐元(約新台幣1.5億元)協助災區重建。

JUST IN Dozens of vehicles swept away by flood waters in Cantiano in Italy’s Marche region pic.twitter.com/H8liChcNUD