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WIFI變慢！他驚覺被蹭網怒改密碼　隔天見「心酸紙條」讓他兩難

▲▼男子被蹭網怒改密碼，沒想到隔天收到紙條和雞蛋。（圖／翻攝自微博／李桂江）

▲男子被蹭網怒改密碼，沒想到隔天收到紙條和雞蛋。（圖／翻攝自微博／李桂江）

實習記者林郁婷／綜合報導

近日大陸微博一則貼文掀起網友熱議，一名男子因為疫情被迫放假一天在家，於是想說玩遊戲打發時間，但過程中他發現，明明裝的是超高網速，現在卻變得超慢，這才驚覺被陌生人「蹭網」了，於是決定將家裡WIFI密碼改了，沒想到隔天收到一張紙條和一袋雞蛋，看完內容瞬間讓他鼻酸，同時也不知該怎麼辦。

根據《網易》報導，這名男子某天在家玩遊戲時發現，家裡的網速變慢了，查看裝置後確定除了家人外，還有第三人連接WIFI，於是決定改密碼並設為僅限2個裝置連接，才又恢復到正常網速，沒想到隔天看到家門上貼了一張紙條，地上還放著一袋雞蛋，看完紙條後他瞬間鼻酸了。

紙條上寫著「叔叔，你家密碼換了，我上不了網課，我爸爸媽媽都沒在家，家裡沒安網線，這是我奶奶給你買的雞蛋，希望你別嫌少，謝謝叔叔！」雖然很難過，但也讓男子不知該怎麼做才好。

這件事在微博引發討論，不少網友看完心疼男孩，「把密碼寫在雞蛋上，還回去，這孩子能成大事，遇到問題能自己解決」、「如果是我，我會把雞蛋還回去，然後要他父母的聯繫方式，直接把紙條照片發過去」；但也有人認為偷網就是錯誤行為，「我不能接受別人偷連我的WIFI，如果有需要可以來和我說，我可以給他密碼，但不問自取是為偷」。

不過有知情網友在留言處為男孩澄清，事實真相是「孩子家在疫情期間安裝不了網路，家長和鄰居商量好之後借用了一下網路，後來發生鄰居家停電、沒了網路，讓小孩以為是鄰居改密碼了，所以才拿雞蛋過去給鄰居。」

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