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疫情下仍不能忽視！國人殺手心臟病　這些徵兆出現速就醫

▲▼花蓮消防局表示，每輛救護車均備有12導程心電圖檢測儀器，確認出急性心肌梗塞患者，給予急救藥物後送至能緊急處理的責任醫院急救。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲▼花蓮消防局表示，每輛救護車均備有12導程心電圖檢測儀器，確認出急性心肌梗塞患者，給予急救藥物後送至能緊急處理的責任醫院急救。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

依據衛服部的統計，心臟病是國人的第二號殺手，僅次於頭號殺手癌症，平均每26分鐘就有一人死於心臟疾病，若再加上腦中風、高血壓、糖尿病等血管性疾病，每年甚至造成約5.4萬人死亡。是在新冠疫情的籠罩下，依舊不可輕忽的心血管疾病的危害。
 
三高患者，高血壓、高血糖、高血酯患者後續發生心臟疾病的風險是一般人的1.4倍以上。三高的民眾，幾乎都有固定的就醫就診，恰逢疫情嚴峻，有胸悶、胸痛、冒冷汗等症狀，但不敢去醫院，直到最後一刻被送進急診，才發現是心肌梗塞。

▲▼花蓮消防局表示，每輛救護車均備有12導程心電圖檢測儀器，確認出急性心肌梗塞患者，給予急救藥物後送至能緊急處理的責任醫院急救。（圖／花蓮消防局提供，下同）
 
花蓮縣消防局為能盡早確認心肌梗塞患者，每輛救護車均備有12導程心電圖檢測儀器，期能在發生的早期，就能確認出急性心肌梗塞患者，給予急救藥物舒緩急性症狀及後送至能緊急處理的責任醫院急救。
 
豐濱分隊對於民眾表示有胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或昏厥等心臟病症狀時，一律會加做12導程心電圖檢查，期能最早確認出心肌梗塞的患者。
 
國民健康署提醒，工作執勤時若發生急性徵兆千萬別逞強，應立即就醫把握黃金治療時間，才能增加復原機會。
 
消防局局長林文瑞呼籲，有三高（高血壓、高血糖及高血脂）民眾若突然有胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或是發生臉歪手垂大舌頭等中風徵兆，立即撥打119就醫，千萬別硬撐錯失黃金治療期而造成遺憾，不要擔憂疫情而害怕就醫，應把握黃金治療時間，先顧好自身健康，才能做好稱職工作。
 

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