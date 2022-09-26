外流前任性愛片「證明斷乾淨」　武術教練為真愛頂罪：我1人幹的

▲男子為了安撫現任女友，把前任的性愛影片傳給前任本人和親友，最終這對情侶都被判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／台北報導

台北一名武術教練為了安撫現任女友、證明愛意，用現任女友的IG、臉書，把前任的性愛影片傳給前任本人和親友，台北地院認定2人違反個人資料保護法，教練判1年2月、女友判1年5月。

判決指出，教練阿輝（化名）與前任交往時曾在雙方同意下拍攝性愛影片，之後2人分手，又與現任女友小晨（化名）交往，小晨得知交往期間阿輝曾經跟前任聯繫，又發現2人的性愛影片，氣得找阿輝理論，還破壞屋內物品。

為了安撫、挽回女友，阿輝向小晨承諾，自己願意將性愛畫面傳給前任，以證明他們早就切割，但小晨仍不相信，阿輝又把影片傳給前任親友，還特意截圖前任面容，以證明真實性。

不只如此，小晨還用臉書對前任嗆聲「不該碰別人的男友，碰了就要有能力承擔後果」、「還有很多影片」、「阿輝卻說是你一直在追他」，前任不堪其擾直接封鎖，小晨竟另外辦了IG新帳號私訊「既然你又封鎖我」、「我就公開影片了」，前任再也忍不下去，決定報案提告。

審理時阿輝維護女友，否認共犯犯行，全是他一人所做，小晨同樣否認犯罪，也沒有恐嚇對方的意思。

前任證稱，她從2016年底開始與阿輝交往約4年，並擔任他的助教，小晨是阿輝學生，交往期間，她發現2人關係不菲，還經常收到騷擾訊息，之後阿輝協議分手，但2人偶有聯絡，仍維持良好關係。

法院根據證人、證詞，認定阿輝與小晨確實為共犯關係，為了安撫女友、修復關係，竟不惜揭露前任個人資料，造成對方精神上之痛苦，依違反資料保護法判2人1年2月，另外小晨又犯恐嚇罪處5月，得易科罰金。