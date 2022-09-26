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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／綠評「蔻」分飛彈等級　陳時中競辦面對周玉蔻定調「3不」

▲▼陳時中、周玉蔻。（圖／記者屠惠剛、黃克翔攝）

▲陳時中、周玉蔻。（圖／記者屠惠剛、黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

資深媒體人周玉蔻近日先因疫苗採購爭議將矛頭指向慈濟，又狂打國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴陳年緋聞，藍白陣營炒作「票投陳時中就是支持周玉蔻」議題發酵，讓綠營人士忍不住搖頭稱，此不利民進黨台北市長陳時中選情，且是「飛彈等級」的爆破力；陳時中競選團隊總幹事吳思瑤透露，團隊已定調3點：與政策無關的攻防不介入、與選舉無關的人不攻擊、不會操作媒體第四權，盼選舉「還是要往前走」。

周玉蔻話題成為近期台北市長選舉空戰焦點，陳時中過去3年內12度接受周玉蔻專訪，但面對藍營諷刺「票投陳時中就是支持周玉蔻」，陳先撇清與周一點私交都沒有，被外界認為是「切割」，但他今日又否認此說指，「不會為了自己選戰好，就刻意去切割某一些人」，強調周玉蔻對他示愛是大愛，他也不會把對自己友善的人當「背後靈」。

然而，一名北部綠營公職直指，周玉蔻先前得罪了慈濟，後來又指控張淑娟是蔣孝嚴的緋聞對象，她高調向陳時中示愛，表面上看來是為陳拉抬聲勢及催票，但實際上對選情是「飛彈等級」的爆破力十足，日前多少綠營同志上周玉蔻的節目一起火上澆油，在今天張淑娟親自提告、在媒體面前哭成這樣之後，周玉蔻過去數日的攻擊變成迴力鏢，恐讓綠營「火燒屁股」。

但對於如何止血，是否有機會與周玉蔻溝通，請她不要再講了？一名綠營黨政要角大嘆：「私下溝通？怎麼可能啦！」以前國民黨曾經想要跟周玉蔻溝通，反而被周修理；也有綠營幕僚吐苦水指，過去多少民進黨人士與周玉蔻交好，若現在切割得太明顯，只怕她一定會「跳起來」。

至於陳時中團隊方面如何定調，吳思瑤受訪說，團隊已凝聚3個方向的共識：第一，與政策無關的議題攻防，不會介入；第二，與選舉無關的人，不會進行攻擊；第三，對於作為第四權的媒體，不會去操作。言下之意即是，不會勸說、拜託或要求周玉蔻不要再繼續評論了。

吳思瑤強調，選戰還是要往前走，對於國民黨、台灣民眾黨要貼標籤，沒有必要也往自己身上貼，未來選舉將會進入組織戰的下個階段，包括與民進黨新北市長參選人林佳龍聯合競選等，盼外界聚焦政策討論。

陳時中競選團隊政策小組召集人管碧玲也表示，對手把「票投陳時中就是支持周玉蔻」這題玩到樂不可支，但只是在玩一種騙選票的技術而已，陳時中明白表示「己所不欲勿施於人」，明白表示「不要傷及無辜」，盼外界給政策討論一點熱情，怎奈政策之路人煙稀少，政治機巧用術之途人聲鼎沸，實在是拔劍四顧心茫茫。

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