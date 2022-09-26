獨／辣媽遊台中掉婚戒！不敢跟老公吐實　民宿「垃圾堆」救愛情

▲高雄市一名女子(左)把婚戒遺忘在台中民宿，老闆娘（右）幫忙找回 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

真的很暖心！高雄市一名蕭姓女子跟家人前往台中旅行，結果沒想到她的結婚戒指遺留在民宿當中，第一時間打電話去民宿詢問，民宿表示沒有看到，不過就在幾天之後，結局逆轉！戒指在垃圾堆找到，蕭女赴台中取回，民宿老闆還拒收紅包，讓蕭女非常感動。

這起案件發生在17日，蕭姓女子跟家人前往台中旅行，晚間住在台中逢甲夜市附近的一家民宿，回到高雄之後這才發現她的結婚戒指擺在房間內的梳妝台忘了拿，所以急著打電話給民宿，得到的答案就是「什麼都沒有」，讓蕭小姐非常苦惱，好幾晚都睡不好覺，甚至質疑是不是有人私吞，想要報警，不過最後還是打消念頭，相信「人性本善」。

▲高雄市一名女子把婚戒遺忘在台中民宿，歷經5天終於找回 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲蕭姓女子準備紅包要感謝民宿老闆，但老闆娘婉拒 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

蕭小姐說這只結婚戒指非常有意義，因為幾年前結婚的時候，老公的經濟能力並不好，不過還是存了大約5萬塊的費用買了結婚戒指，現在把它搞丟了，錢沒了事小，但這顆婚戒代表老公當初打拼證明「愛情」的意義，所以她根本不敢跟老公說這件事。

21日案情出現「歡喜大結局」，民宿傳訊息告知蕭小姐找到了，原來戒指掉到垃圾堆裡面，不排除是清潔人員在清理時，沒仔細看就順手掃掉了，蕭小姐看著訊息，眼淚就飆了出來。最後她跟老公坦承一切，老公也安排25日一起前往台中拿回戒指，同時準備了一個6000元的紅包要給民宿老闆，不過老闆拒收，讓蕭小姐非常感到很窩心，主動告知《東森新媒體ETtoday》，希望媒體能報導這麼暖心的事情，也感謝民宿老闆的協助。

▲最後是在垃圾堆裡頭找到的 。（圖／記者吳奕靖翻攝）