終於等到拉拉褲特價！好市多「搬長」大集合　懶得扛必看「隱藏版買法」

▲戶長個個變「搬長」，不用老婆提醒自動飛奔美式賣場搬貨，再現人車滿載的囤貨潮。

消費中心／綜合報導

超人氣的美式賣場每次推出精選特惠活動時，總會掀起一波搶購潮，近期終於輪到好動寶寶必備的一級幫拉拉褲推優惠啦～9/26~10/9美式賣場祭出幫寶適一級幫拉拉褲特價每箱現折70元！為了呵護寶貝的屁屁同時安太座，戶長個個變「搬長」，不用老婆提醒自動飛奔美式賣場搬貨，再現人車滿載的囤貨潮。

▲▼9/26~10/9美式賣場祭出幫寶適一級幫拉拉褲特價每箱現折70元！





然而，一箱箱尿布體積不小、也很需要力氣扛回家，讓車廂空間不足或機車族家庭大嘆若想大量囤貨也心有餘而力不足。想不到近期有熱心網友透露，若是家裡沒車或懶得扛尿布的家庭，其實使用好市多線上購物「隱藏版買法」折上加折更划算。

每箱現折70元還有「隱藏版買法」！折上加折超優惠

美式賣場這波一級幫拉拉褲優惠每箱折70元，狂吸新手爸媽目光搶囤貨，網友分享還有一種期間限定的「隱藏版買法」超優惠！只要在2022/10/31前使用好市多線上購物，單筆訂單金額滿5千，在購物車頁面輸入優惠代碼「22line」即可抵用500元。雖然這項優惠每位會員僅限用一次，但是500元優惠可直接現抵、誠意十足，划算指數媲美百貨週年慶。

▲10/31前使用好市多線上購物，單筆訂單金額滿5千，在購物車頁面輸入優惠代碼「22line」即可抵用500元。

而「幫寶適一級幫拉拉褲」就在活動限定商品清單內，透過美式賣場線上購物網下單，不只同樣享有單箱折扣70元的優惠，湊滿5千元還可現抵5百，折上加折成為許多新手爸媽的小確幸。不論是剛好要為家裡添購日常用品，順便補貨入手一、兩箱一級幫拉拉褲湊滿額享折扣，還是一鼓作氣直接把寶寶成長階段所需的各種尺寸全部買好買滿，透過線上購物直送到家，划算又省力。

好動寶寶必備育兒神器 新手爸爸手刀囤好囤滿安太座！

到底幫寶適一級幫拉拉褲有何魅力，竟能每次推出折扣就吸引眾多「搬長」大集合？相信家中寶貝會翻身以後的爸媽就知道，胖胖小腿亂踢亂蹬固然可愛，但是抓不住寶貝又遇到炸屎炸尿的時候往往欲哭無淚，透過神級口碑、有「育兒神器」之稱的一級幫拉拉褲，「一拉就上、一撕就脫」的特性，完全不擔心抓不住好動寶貝而釀出「土石流」悲劇，從此輕鬆換布布！

▲▼一級幫拉拉褲，「一拉就上、一撕就脫」。





尤其這次美式賣場推出特價折扣的正是「日本境內版原裝進口」幫寶適一級幫拉拉褲，全新升級的羽柔材質超柔軟，特殊S曲線彈力腰圍更合身，加上360度透氣的內外表層以及獨家3條神奇通道維持乾爽，讓寶貝不只輕鬆穿還可避免紅屁屁與勒痕令人心疼。讓許多爸爸早早注意到「媽媽開心、全家開心」，懂得趁美式賣場特價每箱現折70元，不囉嗦直接將好穿脫的拉拉褲扛回家，減輕家人照顧寶貝的負擔，盡情享受與寶貝相處的溫馨時光。

▲許多爸爸早早注意到「媽媽開心、全家開心」，懂得趁美式賣場特價每箱現折70元，不囉嗦直接將好穿脫的拉拉褲扛回家。

現在買幫寶適滿額即可登錄參加官方活動，有機會帶走一年份尿布or 幫寶適點數！

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