交往3年準備結婚！長髮妹做檢查「沒有子宮」　醫生：她是男的

▲女方因為患罕病，竟是男兒身。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

沒想到女友竟然是男兒身！近日大陸有對情侶交往3年本來打算結婚，因為女方腹部有腫塊去醫院就醫，沒想到她罹患雄激素不敏感綜合症（Androgen Insensitivity Syndrome）是個男人，讓男方傻眼。

據節目《民生大參考》指出，鄭州大學附屬中心醫院近日收了這名病患，女生的腹部有腫塊，她以為自己得了疝氣，不料她罹患激素不敏感綜合症，女子沒有子宮，也沒有雙側卵巢性腺特徵。婦產科醫師判斷，腫瘤其實是一顆退化的睪丸，而她的性激素也異常。

醫師表示，患者其實有女性特徵，她有著一頭飄逸長髮，神情也有女生的特質，但她不會有月經。激素不敏感綜合症算是一種罕病，機率為萬分之一，主要是因為基因突變導致。

此文曝光後，網友紛紛留言「這是一對正人君子，這年頭不可多得」、「從小就沒有大姨媽都不會去醫院檢查嗎」、「相戀3年了，說明都是準備把第一次留給新婚之夜吧，只是沒想到啊」、「男的跟女的在一起都是為了下一代，男的跟男的在一起才是真愛」、「我想知道，身分證上是男是女」。

有網友表示，「就算這樣女方也像女人，無論是心理還是外表都是女性，移除不影響健康的男性器官，不去想著要孩子，就完全可以當一個女人過了吧。」更有人說，「我要跟這樣的女人結婚，不用擔心生孩子的問題，對我來說是完美的女人。」

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