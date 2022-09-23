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男罵「iOS16天氣預測是屎」被淋到全身濕！網狂推2款APP：我只服它

▲▼iPhone更新iOS16。（圖／記者許力方攝）

▲原PO抱怨，iPhone更新到iOS 16，氣象卻變得很不準。（圖／記者許力方攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人出門前會透過手機查看當日天氣狀況。不過一名網友表示，自從將iPhone升級到iOS 16之後，天氣預報變得很不準，先前還因此被淋成落湯雞，讓他相當困擾。文章一出隨即引起許多人共鳴，抱怨「真的差超多」，還有人推薦可以改用另外2款APP。

原PO在PTT以「iOS 16 的天氣是屎吧」為題發文表示，自從把iPhone更新到iOS 16之後，就發現蘋果將原本台灣的天氣氣象來源「The Weather Channel」，換成了自家的Apple Weather，天氣預報就變得非常不準確。他抱怨上週某天看到下雨機率是0%，所以就沒有帶傘出門，沒想到卻被淋得一身濕，就連Apple Watch新系統WatchOS 9.0的天氣App也一樣，現在感到十分後悔，好奇問「有沒有降版以外的辦法啊？」

▲大雨,豪雨,下雨,豪大雨,颱風,雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲網友表示外面下大雨，但手機降雨機率仍顯示0%。（示意圖／記者林敬旻攝）

不少人也相當有感，表示「不知有換，但的確超級不準」、「外面下大雨打開還是0」、「窗外大雨，手機上顯示大太陽」、「原來有換，難怪我想說奇怪0%給我暴雨，跟之前有差」、「超有感，整天零趴，雨下超大也零趴，根本不是突然風向異動的問題，就是真的完全不準」、「真的超不準，我快吐血了，這兩天午後都暴雨，結果一整天都0%」、「真的有感，新的來源比較不準」。

也有人推薦其他款APP，其中「中央氣象局W」和「落雨小幫手」最多人推薦，「唯一推薦中央氣象局W，即時降雨狀況可以看雷達回波才是最準的」、「推落雨小幫手，但要在已經有雷達回波的情況會準一點」、「下雨建議可以用落雨小幫手app，氣象的話中央氣象局自己有出app還可以，不過我覺得臨時性的雨都不大準，用落雨小幫手看雲雨層移動狀況，還準一點」、「我只服中央氣象局app」。

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