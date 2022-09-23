蘋果折疊機要來了？爆料曝兩規格正在開發中

▲爆料曝蘋果已在開發兩規格折疊機。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果一直傳出要推出折疊iPhone，不過目前尚未得知詳情，但中國的數為爆料客「剎那數碼」表示，目前蘋果已經有兩款正在開發的折疊機型，分別是目前業界流行的橫向對折和豎向翻蓋式機型，不出意外的話也是供應鏈已經成熟的技術。

他透露，橫向折疊的大螢幕版本尺寸為 8.9 吋，相當於兩台Pro Max 合併起來的大小，最終量產版本可能還要更大一些，而豎摺機型則採用了 7 吋螢幕，而且折疊後沒有副螢幕。配色方面，預計蘋果會在明年5 月才會確定最終商用版本。

天風國際分析師郭明錤此前也曾表示，蘋果正在測試一款 9 吋左右的可折疊手機，類似iPhone 和 iPad 的混合體，但他認為傳聞已久的 iPhone 折疊機不太可能在 2025 年之前推出。

郭明錤認為，蘋果的可折疊產品的開發最初集中在中型設備上，然後是具有更大螢幕的產品，最後才擴展到像 iPhone 這樣的小型設備。

此外蘋果近期也取得新專利，專利中的技術，能最大限度地減少可折疊手機損害，又能在損害發生時進行修復的方法。專利顯示，設備有一個鉸鏈，允許在彎曲軸上進行彎曲。為了圍繞彎曲軸彎曲而不損壞，顯示螢幕可以有部分柔軟的材料，可以避免受損。

該專利提到了一種具有自我修復特性的螢幕覆蓋層。這種材料可以覆蓋整個顯示螢幕，也可以只覆蓋螢幕的柔軟區域。蘋果在專利中指出，在電子設備的操作過程中，電子設備的螢幕可能被刮傷或凹陷。為了提高美感，最好能盡量減少划痕和凹痕的存在。為了幫助減輕凹痕、划痕或其他缺陷，螢幕可以包含一層自我修復材料。