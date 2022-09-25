里港警友站捐贈製作「Q版警察人形立牌」　交通安全再提升

▲傑生工業股份有限公司莊耀輝董事長捐贈「Q版警察人形立牌」，分局長鄭穎達致贈感謝狀 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為降低交通事故發生率，里港警分局除平時規劃防制勤務外，特別計畫製作「Q版警察人形立牌」，期利用「Q版警察人形立牌」吸引用路人的目光，提高民眾對於危險路(段)口的注意力。

里港警分局因轄區特性關係，除緊鄰高雄市交界處，境內又有省公路與高速公路交匯相連，屬於交通貨運輸送樞紐要塞處，再加上位處高屏溪、荖濃溪、隘寮溪等盛產砂石之流域，以致轄內大型車輛及砂石曳引車往返頻繁，致衍生交通事故。

警方構思在路口肇事率高的路口製作「Q版警察人形立牌」，期降低肇事率，轄內里港鄉傑生工業股份有限公司莊耀輝董事長、也是分局警友顧問，平日熱心公益並支持警政業務，對於轄內交通安全也十分重視，在獲知分局製作人型立牌計畫後，隨即主動聯繫並贊助經費，(23)日在里港警分局舉辦捐贈儀式，里港警分局分局長鄭頴聰也頒發感謝狀致謝。

警方說，這次「Q版警察人形立牌」的製作，參考了各警政單位之人形立牌設置方式與效能，避免真人版警察人形立牌之肖像權問題及提高宣導效能，未來將設置於易肇事及易生違規之路口、路段，藉此提醒用路人小心行車，注意大型車輛出沒，行經路口時慢、看、停，此外，立牌並可替代警察於路口全天候站崗，以達警示作用，減少交通事故發生。

鄭分局長表示，非常感謝警友辦事處長期對警政業務的支持，做警察強而有力的後盾，以實際行動支持辛勞的警察，共同維護社會治安與交通。