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里港警分局前進三和國小　進行交安+預防犯罪+婦幼安全宣導

▲里港警方到三和國小進行交通安全等宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警方到三和國小進行交通安全等宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局為提升校園各項安全工作，響應全國「交通安全月」，宣導今年主題「車輛慢、看、停 行人停、看、聽」，由分局成立之警政聯合宣導團，於日前至里港鄉三和國小宣導交通、校園反霸凌、詐騙和婦幼保護，學童反應熱絡。

▲里港警方到三和國小進行交通安全等宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警方到三和國小進行交通安全等宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

活動，先由交通組提醒師長們「汽、機車行經路口應注意禮讓要謹記三口訣「慢、看、停」慢-接近路口減慢速度、看-隨時擺頭察看左右方有無來車、停-遇有行人馬上暫停，讓行人穿越線的行人先行。」呼籲學童通過路口時，要依照紅綠燈及行人號誌(小綠人)的指示，若是無號誌路口，要遵守左方車要讓右方車、轉彎車要讓直行車及支道要讓幹道的路權規定，無論是騎機車、腳踏車、四輪代步車或走路，行經路口時，一定要養成停等禮讓的習慣，確認橫向車道(左右)無來車，再通過才安全。並提醒駕駛通過路口時更要需注意有無行人使用路口，禮讓行人才是上道。

偵查隊則向學生宣導並講解有關近日柬埔寨打工詐騙時事報導及防範新興毒品、網路陷阱」等危害，叮嚀學童，因現今使用網路工具(手機、電腦)相當方便，而網路常會遭有心人士利用來販賣毒品、招攬網路簽賭或從事色情工作等，所以需特別注意網路中潛藏的陷阱。

而家防官針對性侵害及性騷擾防治、兒童保護、兒童及少年性剝削防制等議題，透過時事新聞案例與學童進行討論，以問答方式交流，並規劃有獎徵答及小遊戲，期藉由寓教於樂的方式引起學童的興趣。

里港警分局分局長鄭頴聰表示，在宣導人身安全同時，也提醒學校師生們，婦幼安全及校園安全維護一直是警察的重點工作，透過護童勤務、校園犯罪預防宣導、校園互聯機制等設置，與轄內各級學校編織成綿密的校園安全網絡，進而提升警民合作關係，打造讓孩童安心、家長放心的安全就學環境

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