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桃園勞檢處辦理「小小工安體驗營」　向下扎根職安文化

▲桃園勞檢處小小工安體驗營

▲桃園勞檢處辦理「小小工安體驗營」，向下扎根職安文化。（圖／勞檢處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府勞動檢查處24日於桃園區風禾公園辦理「2022職安文化 YES I CAN 小小工安體驗營」活動，期藉由親子共學的方式，讓小朋友與陪同他們體驗的家長們，能夠瞭解職業安全的重要性，將良好的工安經驗像種子一樣深植心中，進而讓職安觀念在地生根茁壯，達成職場減災與促進勞工健康的目標。

▲桃園勞檢處小小工安體驗營

勞動局副局長周賢平表示，「小小工安體驗營」活動，希望能夠讓安全衛生及健康相關知識及觀念，從學齡時期開始向下扎根，建立危害預防的觀念，埋下安全的種子，以期未來在不同領域將職場安全文化遍地綻放，另一方面也希望喚起民眾與勞工朋友對職場安全的重視，工作時隨時保持自己的專注力，並避免不安全行為，雇主更要不斷精進職場安全環境的建置。

▲桃園勞檢處小小工安體驗營

勞動檢查處李賢祥處長說明，為降低職業災害發生，勞動檢查處辦理了很多精彩的多元化活動，有別於以往的宣導，包含今日舉辦的小小工安體驗營、外國人友善環境及營造工地科技降災觀摩等，最重要的核心就是保障勞工安全，除了營造友善職場健康環境，更能提升桃園勞動力發展。

▲桃園勞檢處小小工安體驗營

今日體驗營現場設置有靜態的高風險危害認知遊戲及3大動態體驗區，其中有電流急急棒、迷你挖土機實體操作、攀岩及垂降，更有在擬真施工架上進行時下風靡的密室逃脫遊戲，以有趣的實境互動體驗，將安全至上觀念深植人心，強化危害預防觀念，除多種現場體驗，亦安排有頭鹿造型的可愛胖卡、陶笛音樂、街頭藝人一同共襄盛舉，藉此讓陪伴小朋友參與的爸爸媽媽也一同學習，了解生活與職場存在之危害風險，內化增進危害辨識能力，強化生活環境安全衛生防災意識，奠定未來職場生涯安全基礎，讓安全衛生相關知識及觀念從學齡時期開始向下扎根。

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