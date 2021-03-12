哇！桃園中歷就業徵才活動「媒合率75%」　35家廠商釋1500機會

▲桃園大型現場徵才活動。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市就業職訓服務處12日於中壢區公所舉辦「就業找出路、相挺有頭鹿」現場徵才活動，提供桃園市民眾就業媒合平台及最新就業資訊，吸引近500人參加，初步媒合357人，媒合率達75%。勞動局周賢平副局長表示，桃園市2020年下半年求才職缺數已隨疫情趨緩而提升，下半年較往年同期增2成，電子業、製造業、零組件等產業求才若渴。

周賢平副局長表示，去年初以來世界經濟受新冠肺炎疫情衝擊而面臨嚴峻考驗，惟臺灣在疫情防控處置得宜，人民生活經濟穩定，市府也在疫情穩定後極力推展振興方案，就業媒合就是相當重要的一環。為協助民眾及廠商順利求職與求才，就業職訓服務處今日於中壢區公所場地辦理大型徵才活動，現場邀請35家廠商，釋出約1,500個工作機會，廠商產業類型包含電子業、食品製造業及服務業等，滿足多元化求職需求，其中提供薪資最高可達10萬元。

就業職訓服務處劉玉儀處長表示，在資訊化的時代，求職者及求才者雖然資訊更為流通，但卻多了隔閡；「徵才活動」把求才的單位與求職的個人聚集在一起，創造更多直接交流的機會，求職者及求才者更能直接溝通，對雙方都有很大幫助。3月份下旬仍陸續有3場大型徵才活動舉辦，歡迎有意尋職民眾把握應徵機會，至現場參與徵才活動。

・日本狂銷1.2億條超威風！DHC護唇膏激殺133元 網：用過保證愛上