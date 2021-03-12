　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

哇！桃園中歷就業徵才活動「媒合率75%」　35家廠商釋1500機會

▲桃園大型現場徵才活動媒合率達75%。（圖／勞動局提供）

▲桃園大型現場徵才活動。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市就業職訓服務處12日於中壢區公所舉辦「就業找出路、相挺有頭鹿」現場徵才活動，提供桃園市民眾就業媒合平台及最新就業資訊，吸引近500人參加，初步媒合357人，媒合率達75%。勞動局周賢平副局長表示，桃園市2020年下半年求才職缺數已隨疫情趨緩而提升，下半年較往年同期增2成，電子業、製造業、零組件等產業求才若渴。

▲桃園大型現場徵才活動媒合率達75%。（圖／勞動局提供）

周賢平副局長表示，去年初以來世界經濟受新冠肺炎疫情衝擊而面臨嚴峻考驗，惟臺灣在疫情防控處置得宜，人民生活經濟穩定，市府也在疫情穩定後極力推展振興方案，就業媒合就是相當重要的一環。為協助民眾及廠商順利求職與求才，就業職訓服務處今日於中壢區公所場地辦理大型徵才活動，現場邀請35家廠商，釋出約1,500個工作機會，廠商產業類型包含電子業、食品製造業及服務業等，滿足多元化求職需求，其中提供薪資最高可達10萬元。

▲桃園大型現場徵才活動媒合率達75%。（圖／勞動局提供）

就業職訓服務處劉玉儀處長表示，在資訊化的時代，求職者及求才者雖然資訊更為流通，但卻多了隔閡；「徵才活動」把求才的單位與求職的個人聚集在一起，創造更多直接交流的機會，求職者及求才者更能直接溝通，對雙方都有很大幫助。3月份下旬仍陸續有3場大型徵才活動舉辦，歡迎有意尋職民眾把握應徵機會，至現場參與徵才活動。

・日本狂銷1.2億條超威風！DHC護唇膏激殺133元　網：用過保證愛上

ET快訊
快訊／男星二胎寶寶出生！　女兒「Luna」萌臉超搶鏡
吳宗憲、連千毅「世紀合體」直播！3辣妹比心　狂吸萬粉圍觀
黃明志遭通緝「下周回大馬將被關」　突掀上衣曝8點道歉聲明
捷運上看A片「正妹笑到狂抖」　本尊神到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園市12區農會「三巨頭」完成改選　當選名單出爐！

哇！桃園中歷就業徵才活動「媒合率75%」　35家廠商釋1500機會

「文山愛種樹」推動環境教育　黃家齊：市府發放免費樹苗歡迎申請

桃園大有地區立體停車場上梁　鄭文燦：提升殯葬園區停車量能

參山處和東勢林管處綠化大梨山　植樹打造低碳部落旅遊環境

高市3里長連4年挺屏東農友　採購「鳳梨＋高麗菜」助度難關

小小兵內輪差初體驗！200國小師生攻佔監理站　交通安全向下紮根

台南市佳里分局新任分局長布達交接　蔡進閱接任視事

帛琉學生初體驗！開南大學植樹：吉野櫻＋杜鵑花　種下幸福奔放

雲林國寶「哨角製作」保存者魏幼謙享耆壽95歲　告別式頒表揚狀

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

翁立友還原雞排妹5指控..「我在捧她餒！」　記者會拒見她..全因自己不知情：我睡著了

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

羅漢魚一見把拔...衝刺討摸摸！互動超有愛！會玩球、默契靠下巴

不爽切車失敗！3壯漢衝上前攔車　下車飆髒話...挨告強制+公然侮辱

三寶騎士未戴安全帽+勇敢闖紅燈　無辜女遭撞飛...目擊者：北七喔？

機車狂鑽縫超車！結局追撞慘摔　騎士前撲倒地...網：本日最療癒

桃園市12區農會「三巨頭」完成改選　當選名單出爐！

哇！桃園中歷就業徵才活動「媒合率75%」　35家廠商釋1500機會

「文山愛種樹」推動環境教育　黃家齊：市府發放免費樹苗歡迎申請

桃園大有地區立體停車場上梁　鄭文燦：提升殯葬園區停車量能

參山處和東勢林管處綠化大梨山　植樹打造低碳部落旅遊環境

高市3里長連4年挺屏東農友　採購「鳳梨＋高麗菜」助度難關

小小兵內輪差初體驗！200國小師生攻佔監理站　交通安全向下紮根

台南市佳里分局新任分局長布達交接　蔡進閱接任視事

帛琉學生初體驗！開南大學植樹：吉野櫻＋杜鵑花　種下幸福奔放

雲林國寶「哨角製作」保存者魏幼謙享耆壽95歲　告別式頒表揚狀

71年前小吃店菜單曝光！他翻出「超狂銅板價」網驚：高檔餐廳

壽險業挨批「炒房」元凶　金管會3點澄清「非短期獲利」！

內政部示警！買預售屋注意「9關鍵」防陷阱　網看傻：消費者負責？

外送備註「懷孕中送上來」　他連送2年直呼很擔心！網友笑翻

快訊／莊凱勛二胎寶寶出生！　女兒「Luna」萌臉超搶鏡

陳芳語新歌暗諷「快打包回新疆」　《101》室友熱依娜開戰：婊子！

打通國際外銷管道　雲林再銷高麗菜等35公噸蔬果至星馬

吳宗憲、連千毅「世紀合體」直播！3黑衣辣妹比心…吸3.5萬粉圍觀

朴敘俊穿新鞋帥翻狂吸380萬讚　這雙Nike聯名林俊傑早穿過

開季連3戰碰左投　劉育辰：觀察春訓成效

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

地方熱門新聞

德基水庫新低　水底驚見罕見枯林

苗鯉魚潭庫底草原重現　水位創新低

南警掃蕩3黑幫逮22人　扣10長短槍子彈95顆

祖先被滅村　日月潭「200年遺跡」乾旱現身

獨／公婆反咬自導自演前空姐夫妻出面了

未來事件交易所黃偉哲看好度六都之冠！

屏東男與女友吵架自囚　朋友來訪打不開救他一命

雲林最大工程動土！布袋戲傳習中心佔地2.5公頃

對抗米崙斷層帶！花蓮市新興路支線將連接台9線

挖洞回填廢棄物　屏東揪黑心業者

嘉義知名川菜館歇業烤鴨成絕響

五月天演唱會周邊交通管制資訊

雲林生技廠做堆肥臭翻天！鄉民1年陳情41次

萬金杜鵑3月盛開　老屋磚牆結合塗鴉成打卡新熱點

更多熱門

相關新聞

阿里巴巴來台挖角！年薪638萬

阿里巴巴來台挖角！年薪638萬

兩岸科技業加緊網羅人才，有網友在PTT科技板上貼出「阿里巴巴2022應屆畢業生招聘」，工作地點在杭州、北京、上海、廣州等地，年薪在40萬元（人民幣，下同，約新台幣173萬元）至150萬人民幣（約新台幣638萬元）。貼文發出後引發熱議，不少鄉民質疑「是996嗎」。

台積電校園徵才起跑　招募9000名新血

台積電校園徵才起跑　招募9000名新血

鴻海祭高薪徵才　碩士5.2萬元起

鴻海祭高薪徵才　碩士5.2萬元起

台積電實習計畫起跑　薪資可望35K以上

台積電實習計畫起跑　薪資可望35K以上

任天堂徵關卡設計師　起薪遠低美國水準

任天堂徵關卡設計師　起薪遠低美國水準

關鍵字：

桃園找工作徵才就業職訓服務處周賢平

讀者迴響

熱門新聞

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

林月雲瞞侯佩岑私下見女婿！「說我愛你」6親密互動曝

手機有安裝「這10款App」快刪　恐盜你銀行帳號

國二女遭硼砂毒害！母氣炸曝法官「叫我3萬元和解」

即／即將在古亭站殺人！北捷接獲恐攻電郵

64人命喪西餐廳！「古代幽靈船」停火場上空　傳載滿百人才開

侯佩岑母把癌末男友「還元配」　缺席喪禮還拿遺產

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

國二女水壺遭3度灌硼砂！同學竟喊：我可以去她葬禮

梁朝偉躺長凳「叫不醒還口吐白沫」

身分證中2碼！花蓮飯店抽免費住宿

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

洋派女婚禮被「台灣1習俗」逼到崩潰

獨／賣零件嗅「挖礦熱」！17歲天才自學區塊鏈　狂滾1500萬

更多

最夯影音

更多
復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而
彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

翁立友還原雞排妹5指控..「我在捧她餒！」　記者會拒見她..全因自己不知情：我睡著了

翁立友還原雞排妹5指控..「我在捧她餒！」　記者會拒見她..全因自己不知情：我睡著了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面