桃園勞檢處拜會養工處　推動安全安心公共建設

▲桃園勞檢處拜會養工處。（圖／勞檢處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府勞動檢查處處長李賢祥率領勞檢處團隊、14日拜會市府養護工程處所屬道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心，與養工處處長劉軍希、顏淑芬主任秘書及道路挖掘科同仁研商兩處跨機關合作契機，就道管中心施工即時影像回傳機制，雙方交換意見，討論即時影像除可促進施工品質把關，亦可運用於監督廠商落實職安措施。

勞檢處長李賢祥15日表示，道路施工的職業災害主要以外車衝撞案例居多，而因道路作業勞工、用路人及其他第三者，都可能是受害者也可能是肇災者，職業安全衛生法規已明訂道路作業應設置完整之交維警示設施（如：交通錐連桿設置漸變段、CMS交維警示車輛、交通引導人員、施工拒馬、電動旗手…等）、人員應穿著反光背心、配戴安全帽等，勞檢處亦多次舉辦職業災害預防之宣導會，提醒施工廠商加強道路作業相關防護設施，除保護工作者安全亦同時保護用路人安全。

勞檢處積極尋求與工程主辦機關間合作的機會，會中亦討論與養工處締結安全伙伴深化兩機關合作事項，建立監督機制促使廠商於施工過程遵守職安法令，勞檢處並且承諾盡力協助養工處輔導優良施工廠商爭取金安獎殊榮，使兩機關共好雙贏，為桃園市施工安全及品質努力，帶給市民安全、安心的公共建設。