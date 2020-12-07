2年內7起3死！　屋頂作業高危險桃園勞檢處籲落實防墜措施並通報

▲屋頂作業高危險！桃園勞檢處籲落實防墜措施並通報。（圖／勞檢處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

近日中壢工業區發生勞工因從事廠房屋頂修繕，而踏穿墜落致死意外，桃園市政府勞檢處統計，近2年製造業因廠房屋頂修繕作業而發生職業災害有7件、造成3人死亡，針對屋頂作業風險多，籲請事業單位落實防墜安全措施，另作業前3日，須向該處線上申報，俾利勞檢處事先掌握施工資訊，維護工作者安全。

勞檢處根據以往發生的職災案例表示，事業單位應特別就下列事項確實做好防範：1.從事屋頂作業時，應指派專人督導，屬易踏穿材料構築之屋頂作業時，上述專人應接受屋頂作業主管教育訓練。2.於斜度大或滑溜之屋頂作業者，應設置適當之護欄及寬度在40公分以上之適當工作台。3.於易踏穿屋頂作業時，應先規劃安全通道，於屋架上設置適當強度，且寬度在30公分以上之踏板，並於下方適當範圍裝設安全網等防墜設施。4.應提供背負式安全帶使勞工佩掛，並確實掛置於堅固錨錠、可供鉤掛之堅固物件或安全母索等裝置。5.對於高差超過1.5公尺以上之場所作業時，應設置安全上下之設備。6.對於高度在2公尺以上作業場所，有遇強風、大雨等惡劣氣候致有墜落危險時，應停止作業。

勞檢處長李賢祥提醒，屋頂上的工作多屬臨時性作業，雇主須於平日對勞工加強實施工安全教育，使勞工瞭解屋頂作業潛在危害及傷害性，倘雇主未確實做好安全防護，除可以職業安全衛生法處新臺幣3萬至30萬元整罰鍰，亦可依違反法令樣態予以停工。

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