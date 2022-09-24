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神龍顯靈許願成真？　七龍珠粉「一句話」搭訕同好正妹成功

七龍珠迷在電梯巧遇帶七龍珠安全帽的正妹，熱門搶購的達爾安全帽超吸睛。（合成圖，翻攝《全家便利商店/7-11超商新品&好物分享區》、全家官網）

▲七龍珠迷在電梯巧遇帶七龍珠安全帽的正妹，熱門搶購的達爾安全帽超吸睛。（合成圖，翻攝《全家便利商店/7-11超商新品&好物分享區》、全家官網）

圖文／鏡週刊

近年超商為了刺激消費常推出集點換購活動，藉由換購商品吸引許多年輕消費者上門，一名七龍珠迷網友在網路分享電梯奇遇，竟靠「七龍珠」換購商品成功搭訕正妹，網友在下方直呼「這妹子可以啊」。

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全家便利商店與動漫《七龍珠超》合作推出「熱血上身」集點加價購活動，吸引許多七龍珠迷搶購，近日一名七龍珠迷在臉書社團《全家便利商店/7-11超商新品&好物分享區》發文表示，搭電梯時遇到一名頭戴七龍珠達爾安全帽、手腕掛著雷達零錢包的年輕長髮正妹，內心暗忖「懂七龍珠的正妹就是香」，超想買到七龍珠達爾安全帽的原PO在心中上演小劇場：「看來全家七龍珠周邊沒貨都是被你包走」。

龍珠的周邊商品「雷達零錢包」。（翻攝全家官網）

沒想到正妹轉頭時，原PO才發現她居然是其他部門同事，鼓起勇氣上前詢問她可不可以借安全帽拍照，沒想到竟然因為「七龍珠」成功搭訕、結識正妹同事。

此番豔遇不少網友潑冷水留言表示「通常都是男朋友買的」「通常都是男朋友喜歡，然後買兩頂，一人一頂」，引起底下網友認同回覆「突破盲點了」「這實話太殘酷了」，也有人調侃「你是因為正妹，不是因為七龍珠吧」「沒正面照，差評！」。



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