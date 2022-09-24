56歲嬤隔26年後再度懷孕「腹中是孫女」　背後原因藏洋蔥

圖文／鏡週刊

代理孕母合法化是台灣許多不孕症夫婦關注的焦點，由於牽涉到倫理、人權等爭議，一直遲遲無法通過立法。不過許多國家已開放代理孕母制度，美國一名高齡56歲的婦人也當上代理孕母，而且她懷的是自己「孫女」。

根據英國《鏡報》報導，美國猶他州56歲婦女南西（Nancy Hauck），她的媳婦坎布里亞（Cambria）經歷6年努力透過人工受孕生下雙胞胎，卻因創傷性分娩必須將子宮切除，讓原本想擁有更多小孩的他們，下一胎決定尋求代理孕母一途。

南西表示從未想過在56歲再度懷孕，但在媳婦切除子宮後，她認為自己應該為他們懷這個孩子，於是告訴兒子傑夫 （Jeff Hauck）她願意當他們的代理孕母。媳婦坎布里亞對婆婆相當感謝：「感激南西為我們犧牲如此多，她願意為我們做這件事，我們心懷謙卑。」兒子得知後也激動落淚感激母親的無私。

他們原本考量南西的年齡可能成為成功的阻礙，但經由醫生檢查發現，只要在進入更年期之前採取行動，南西仍可以成為代理孕母。於是南西從2022年1月開始接受為期12週的激素治療，並在丈夫傑森（Jason）幫忙下每天注射激素到自己體內。

最終南西終於在2022年5月成功受孕，她受訪表示：「這有點可怕，因為我已經26年沒有生孩子了。」她覺得這次懷孕過程與之前類似，只是症狀較嚴重，家人也在旁細心照料，兒子傑夫夫婦每週都前來聚餐，懇求幫她按摩腳，並抓住機會表達感激。預產期時間為11月5日，一家人共同期待迎接這個新生命。





更多鏡週刊報導

神龍顯靈許願成真？ 七龍珠粉一句話搭訕同好正妹成功

慢速版《屍速列車》 遊客下黃山如喪屍集體出動網笑翻

7旬阿公超會撩！有年輕女友還劈4女 一招騙光對方老本遭起訴