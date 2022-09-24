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慢速版《屍速列車》！遊客下黃山如喪屍集體出動　網笑翻

慢速版《屍速列車》　遊客下黃山如喪屍集體出動網笑翻

▲網友爬完黃山後搭高鐵返家，下樓梯時因鐵腿，因而走路雙腳僵直、身體搖晃宛如喪屍出行。（翻攝微博）

圖文／鏡週刊

素來有「五嶽歸來不看山，黃山歸來不看嶽」，頗負盛名的黃山奇景吸引許多遊客朝聖，雖然近年有纜車可代步上山，但仍有蠻多人選擇徒步登山，享受攻頂的滋味。中國安徽省蚌埠市，有遊客爬完黃山第二天坐高鐵返程回家，下樓時與友人因雙腿酸痛，搖頭晃腦身體僵直下樓，畫面被網友調侃以為是上演喪屍片。

韓國電影《屍速列車》劇中出現喪屍湧進車站，大舉步下樓梯追趕主角的畫面令人印象深刻，蔣姓網友日前在網上上傳一段搞笑影片，影片中只見她與朋友走下高鐵站樓梯時，不是雙腳僵直左右搖晃慢慢步下樓，不然就是手扶側邊欄杆，小心翼翼邁下階梯，怪異的下樓姿勢讓觀看過的網友捧腹大笑，還以為他們上演慢速版《屍速列車》，走路姿勢宛如喪屍。蔣姓網友表示因為「覺得去都去了，不能浪費浪費門票，能爬的我們都去了」，結果從黃山下來第二天就鐵腿，變成影片中搖頭晃腦的走路姿勢。

慢速版《屍速列車》　遊客下黃山如喪屍集體出動網笑翻

部分網友看到他們登山後的鐵腿姿勢，深有同感也表示「跟我爬完武功山一樣，整整一星期那腿就不是自己的」「五嶽歸來不看山，黃山歸來不走路」；也有人認為訪談中出現「旅遊四字魔咒」－「來都來了」，大酸遊客貪心；有些人則分析這種走路姿勢是大腿前部肌肉疼，屬於步行下山太急，話尾順帶調侃「這速度最多行屍走肉，怎麼可能釜山行」。



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