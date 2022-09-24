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拜登逛車展疑「認錯老婆」…牽起美女州長的手　超糗畫面曝

好糗！美女州長陪逛車展　拜登疑「認錯老婆」牽起她的手

▲「愛車人」拜登出席底特律自動車展，和女州長（右2）手牽手。（翻攝自推特）

圖文／鏡週刊

79歲美國總統拜登（Joe Biden）過去發生不少怪異舉動，像是口誤、肢體僵硬、走錯路等，健康問題一直是外界的焦點。自認相當愛車的拜登上週出席位於底特律的國際自動車大展，不過走著走著，卻疑似「誤認妻子」牽起陪伴導覽的女州長的手。

拜登上週出席底特律車展及私人募款活動，同行還有民主黨籍議員、密西根州州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer），正當媒體架好攝影機等待總統進場時，一行人走著走著，拜登竟牽起女州長的手。

拜登邊走邊聊天，似乎沒有察覺異狀，身旁的女州長只能露出尷尬又不失禮貌的笑容，這段尷尬的影片在推特流傳，隨即掀起討論，網友看了到也紛紛表示困惑和不解。不過也有網友提到：「拜登可能短暫失神了，女州長看起來像是在引導他。」

拜登事後在IG貼出當天參訪短片，他坐在鮮橘色的電動跑車中，對車子相當滿意，表示：「我要告訴我的安全團隊，我想把這台車開回家。」他也在貼文寫道：「我是個愛車人，底特律電動車展給了我非常多理由對未來保持樂觀。」

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