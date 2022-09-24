知名露營用具Snow Peak女社長　驚爆淪小三！搞上人夫懷孕辭職

▲知名露營用具Snow Peak女社長山井梨沙(右)，驚爆淪小三。左方為父親山井太。（翻自gatheringtable.jp）



圖文／鏡週刊

日系知名露營用具公司Snow Peak（雪諾必克），34歲女社長山井梨沙驚爆與有婦之夫不倫戀，更因此懷孕，21日正式辭去社長一職，目前由公司會長、同時也是山井梨沙的62歲父親山井太，兼任社長職務。

據日本《每日新聞》報導，Snow Peak公司在本月21日正式發出公告，34歲社長山井梨沙正式辭職，同日召開臨時董事會並正式受理辭呈，由會長父親山井太兼任社長職務。此外，公司方面也承認，山井梨沙因為和人夫交往並懷孕，因此辭去社長一職。

山井梨沙是Snow Peak集團第三代接班人，她在2012年進入公司，並在2020年3月以32歲年齡接任社長職務。山井梨沙入主公司經營層後，表現出色，2021年底的銷售額與她上任前2019年底相比，足足多了一倍，可見山井梨沙的經營能力，的確讓人刮目相看。

此外，山井梨沙與員工們的關係也不錯，從網友分享的生活照來看，山井梨沙沒有家族大小姐的架子，常常和員工們打成一片。因此這一次傳出不倫戀並辭職，讓業界相當震撼。至於山井梨沙的不倫對象是誰？是否也是公司的員工？目前不得而知。





更多鏡週刊報導

公司主管竟是變態獸父！性侵2親女兒、威脅殺妻 被重判「關428年鞭刑240下」

金正恩女兒首度曝光？鏡頭不斷特寫「神祕蘿莉」 頻頻對她癡笑

醫生出軌正妹護理師 「小三滾床」影像曝光！驚傳逼死正宮