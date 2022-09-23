謝龍介砲轟黃偉哲放人咬他　公布議員喬事錄音當事人竟被黑衣人「關心」

▲國民黨台南市長參選人謝龍介，在議會怒轟他公布議員跟靈骨塔業者喬事錄音，業者立刻被黑衣人「關心」，要求警察局偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



國民黨台南市長參選人謝龍介，22日在議會怒轟黃偉哲市長身邊人做了甚麼？拿了甚麼錢？他應該很清楚，現在居然放人誣陷他，文旦、鳳梨、虱目魚和石斑之亂都栽贓給他，他公布議員跟靈骨塔業者喬事錄音，業者立刻被黑衣人「關心」，謝龍介要求警察局偵辦，更要黃偉哲為靈骨塔事件道歉！

謝龍介火力全開，砲轟黃偉哲市長團隊對外發言不實放人咬他，把白布染黑，甚麼文旦之亂、鳳梨之亂，真是惡質，他放棄言論免責權，民進黨所謂的文旦之亂是，當年選立委時在麻豆代天府親廠商簽約，民進黨農委會收大果1斤只有區區12元，在他幫忙下賣相不佳的大果是用盤口價+20％，也就是收購價一斤32元幫柚農，果越小價越高，15、16粒1斤52元，這些都是有合約經得起檢驗的。

謝龍介說，鳳梨棄單事實則是，在他協助之下，引進廠商百果園沒賺一毛錢，全台灣鳳梨農感謝他，鳳梨從2015年出口425個貨櫃，逐年增加到2020年出口 1200個貨櫃，鳳梨銷量8400噸，虱目魚契作低價時也是他在幫忙，石斑台灣有4百場有列管，1600場沒列管，檢查只檢查列管的，還誣陷他幫中共講話，去民間打聽清楚誰真正在幫困境中的農漁民！

謝龍介更怒批，邱小姐是海安路地下街工程漢茵公司的董事，讓海安路發展延宕20年，黃偉哲市長用人眼睛要睜大一點，請黃偉哲市長小心一點身邊的人做了甚麼？說了甚麼話？拿了甚麼錢？日前總質詢靈骨塔官商勾結議題，公布議員錄音，為何叫黑衣人跟當事人關心，若公布黃偉哲市長錄音是否要開槍打死人，他投身政治憑藉的不是人人好，而是「清白」2字，若說謊退出選舉，警察局長要不要保護當事人？黃偉哲跟靈骨塔業者吃飯記錯，要道歉嗎？

對此，台南市警察局長方仰寧答詢說，看案情，報案就受理。黃偉哲市長則說，對記憶有錯的地方道歉，不會為了記錯吃幾道菜或跟業者坐多久退出選舉。