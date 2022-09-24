智利6.1強震前兆？5公尺巨大「地震魚」現蹤　漁民驚：傳說是真的

記者張寧倢／綜合外電報導

據《美聯社》報導，智利南部近海23日晚間發生規模6.1強震，震源深度僅10公里。然而，這場地震讓當地人聯想到，最近才有漁民捕捉到一條5公尺長的「地震魚」，罕見的超巨大怪魚引來大批民眾圍觀，當時就有人認為，是末日災難到來的恐怖預兆，如今正巧遇上強震。

▲智利漁民7月捕到一尾5公尺長的地震魚（皇帶魚）。（圖／翻攝自TikTok）

智利漁民7月捕獲一尾巨大的皇帶魚（Oarfish），身長達5公尺的「蛇形怪魚」被用機具吊起，罕見景象讓當地民眾跑到港口圍觀，影片上傳網路後更引發熱議。當時有網友認為，這恐怕是末日災難來臨之前的凶兆，「現在我們應該逃去哪裡」、「我要向諾亞那樣開始蓋方舟」。

皇帶魚又稱龍宮使者、鯡魚王，身長可達11公尺，平時生活在約1000公尺的深海中，只有生病、死亡或繁殖時才會浮出水面。因此當牠被漁民發現抓捕時，總會讓人擔憂海底板塊是否有變動，特別是2011年日本福島地震來襲之前，日本民眾發現數十條此種生物，故也有地震魚的別稱。

然而，相隔2個半月後，智利23日南部太平洋海域真的發生規模6.1強震，有部分網友又將這段智利「地震魚」的影片翻出，認為此次強震終究還是應驗了地震魚的預兆。但科學家普遍認為，牠們的出現可能是受到風暴或強勁洋流影響，且皇帶魚只吃微小浮游生物，不會對人類構成危險。

事實上，就在6月，台灣也出現類似景象，台東一名釣客在太麻里捕獲近6公尺長的皇帶魚。依據釣客的說法，起初還以為是條大魚，奮力對抗40分鐘把牠拉上岸後，才發現是條重達130公斤的地震魚。

▼台東太麻里6公尺長地震魚上鉤。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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