　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

強震雨不停！高雄藤枝林道百年相思樹倒了　橫掛半空中畫面曝

▲▼ 強震雨不停！高雄藤枝林道路百年相思樹倒了　橫掛半空中畫面曝。（圖／讀者提供）

▲高雄藤枝林道路百年相思樹倒塌壓在電線上。（圖／讀者提供）

記者許展溢／高雄報導

連日午後下雨加上花蓮18日發生6.8強震，高雄近日不停有餘震，導致藤枝林道路6.4公里處土石鬆動，造成百年相思樹倒塌壓住電線，橫掛半空中，危及用路人安全，警方獲報立即趕往現場處理。

寶山派出所所長洪添丁20日下午2點10分獲報路樹倒塌，立即調派警員田昌德趕赴現場，發現因連日下雨，造成土石鬆動，1棵百年相思老樹連根拔起，壓在電線垂掛半空中，樹木橫跨車道，險象環生，加上下雨及道路彎曲，嚴重影響用路人行車視線。

▲▼ 強震雨不停！高雄藤枝林道路百年相思樹倒了　橫掛半空中畫面曝。（圖／讀者提供）

▲▼21日道路才恢復通行並供電。圖／讀者提供）

▲▼ 強震雨不停！高雄藤枝林道路百年相思樹倒了　橫掛半空中畫面曝。（圖／讀者提供）

執勤員警立即擺設三角警示牌及爆閃燈，提醒往來車輛，並聯繫台電公司及林務局調派人員、機具到場排除，由於天色漸晚又下雨，經台電人員與林務局維護廠商評估，排除工程複雜，需動用大型機具施作，無法及時施工，維護人員於21日一早進行排除工程，在12點左右將樹木鋸斷、移除，道路恢復通行也恢復供電。

▲▼ 強震雨不停！高雄藤枝林道路百年相思樹倒了　橫掛半空中畫面曝。（圖／讀者提供）

▲▼強震雨不停，導致百年相思老樹連根拔起。（圖／讀者提供）

六龜分局表示，藤枝林道是進出藤枝的主要道路，近日山區降雨頻繁，道路易滑落土石、樹木倒塌，行車進入山區，應小心慢行；另夜間行駛山區因道路彎曲視線不良且路燈照明不佳，更應隨時注意路面狀況，切勿任意超車、超速，發現路面有枯木、落石或其它障礙物，請立即通知主管機關或通知警方前往協助處理，以維護用路人安全。

▲▼ 強震雨不停！高雄藤枝林道路百年相思樹倒了　橫掛半空中畫面曝。（圖／讀者提供）

▲▼警方表示，排除工程複雜，動用了大型機具施作。（圖／讀者提供）

▲▼ 強震雨不停！高雄藤枝林道路百年相思樹倒了　橫掛半空中畫面曝。（圖／讀者提供）

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►超實用「貼牆拼貼鏡子」優惠價來了！16片激殺799元，讓空間更有趣

ET快訊
iOS 16「更新版」來了！　三大Bug有解
正宮閨蜜開嗆！許仁杰「對外演很大」：忍讓換來不堪背叛
星巴克今天加碼「快閃買一送一」！　秋季飲品現賺一杯
快訊／抄襲案再爆！　國民黨：江聰淵碩論抄襲高達40%
檳榔攤少女遭拖廁所猥褻！　精神崩潰紅斑性狼瘡
快訊／基隆樹叢驚見紅外套男屍！　妻崩潰大哭
快訊／恢復正常生活！　蘇貞昌：無重大變化10／13解封

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻離家出走「連劈4小王」！狂聊鹹濕拍親密❤照　老公頭頂綠炸

成旅遊熱點...小琉球交通事故多1倍　警開650紅單…這類違規最多

他路口禮讓救護車　後方2機車剎不住撞成一堆...2人受傷

驚悚瞬間曝！貨車違規左轉害「紅牌重機騎士撞噴」　四肢骨折送醫

14歲孝女幫媽顧檳榔攤…遇惡狼拖廁所猥褻！精神崩潰罹紅斑性狼瘡

快訊／樹叢驚見紅外套男屍！基隆晨運民眾急報案　妻崩潰大哭

強震雨不停！高雄藤枝林道百年相思樹倒了　橫掛半空中畫面曝

捕「蜂」大作戰！包抄洗蔥工廠　彰警移民署逮45名失聯移工

頭蓋洗車布入侵加油站偷1.8萬　監視器拍到他上廁所前賊臉

921「全台狂搖102秒」2千死　災區整條街蓋白布

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

粗心駕駛下車忘拉手煞　回頭補救卻成「障礙賽」

焦凡凡脫口一句話楊小黎傻眼XD　主持金鐘紅毯不怕罵：在鍵盤上嘛

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

當整形密醫直播動手術　新移民「學一天就上工」

人妻離家出走「連劈4小王」！狂聊鹹濕拍親密❤照　老公頭頂綠炸

成旅遊熱點...小琉球交通事故多1倍　警開650紅單…這類違規最多

他路口禮讓救護車　後方2機車剎不住撞成一堆...2人受傷

驚悚瞬間曝！貨車違規左轉害「紅牌重機騎士撞噴」　四肢骨折送醫

14歲孝女幫媽顧檳榔攤…遇惡狼拖廁所猥褻！精神崩潰罹紅斑性狼瘡

快訊／樹叢驚見紅外套男屍！基隆晨運民眾急報案　妻崩潰大哭

強震雨不停！高雄藤枝林道百年相思樹倒了　橫掛半空中畫面曝

捕「蜂」大作戰！包抄洗蔥工廠　彰警移民署逮45名失聯移工

頭蓋洗車布入侵加油站偷1.8萬　監視器拍到他上廁所前賊臉

921「全台狂搖102秒」2千死　災區整條街蓋白布

林志穎車禍隔2個月「陳若儀近照曝光」！　網一看超心疼：變瘦了

TOYOTA今年底新車壓軸！「大改款油電掀背」準備登場了

終於！快艇一哥雷納德即將回歸　已獲准參加5對5訓練

人妻離家出走「連劈4小王」！狂聊鹹濕拍親密❤照　老公頭頂綠炸

成旅遊熱點...小琉球交通事故多1倍　警開650紅單…這類違規最多

贊成邊境開放　柯文哲：地方政府要配合什麼講清楚

背叛交往12年演員未婚妻　塞爾提克教頭下場出爐

廣告小妹15萬粉絲團爆停更！ 突PO「暫別文」網瘋猜原因：祝福

國境將解封！20家業者未來重新上架海外突發疾病險　僅1家賠新冠

身材矮小不能等！　醫：需注意「兒童生長激素缺乏症」

孫芸芸愛女「暴瘦到41kg狂掉髮」　「別拿我當目標」：好好愛自己

社會熱門新聞

附中25年校工遭「便衣警暴打」要國賠　鄰居挨揍也怒告

921震垮「北市東星大樓」活埋87人　重建現況曝光

側錄人曝光！台南警「吃飯配火影」芭比Ｑ了

921「全台狂搖102秒」2千死　災區整條街蓋白布

即／下課後水圳抓魚　彰化小二男童溺水

即／苗栗貨車雙黃線迴轉　紅牌重機撞上騎士4肢全斷

即/基隆驚見紅外套男屍　妻崩潰大哭

汐止屁孩慶生鬧熱炒店！9人衝警局門口鬧事

快訊／涉炒股賺千萬！美好證券董座黃谷涵50萬交保

快訊／台鐵驚傳死傷事故　台南至永康站間受影響

快訊／三重騎士撿茄子！遭後車撞飛亡

921強震「嬤爬出三合院」逃死　撕玄天上帝符咒發生驚呆事

傘兵上校過世　家屬整理遺物驚見「榴彈砲」

桃園驚傳虐童！餵吸電子菸、把玩槍枝

更多熱門

相關新聞

賞屋更品嚐咖啡香「美術白天鵝」打造藝術接待會館

賞屋更品嚐咖啡香「美術白天鵝」打造藝術接待會館

看準美術館特區優質住宅氛圍，深耕北台灣的「白天鵝機構」，以北部市場開發眼光，特別選址美術館特區，推出主力40~45坪全3房產品，有別於區域多為百坪豪宅規劃，「美術白天鵝」以當區稀有的中小坪數規劃，讓熱愛美術館特區的人，都能以輕門檻入住。

高雄最美打卡酒店！陳其邁也忍不住按快門

高雄最美打卡酒店！陳其邁也忍不住按快門

即／台積電高雄廠建造執照拿到了　2024年可量產

即／台積電高雄廠建造執照拿到了　2024年可量產

阿北成時間管理大師！　趁紅燈溜進小吃店

阿北成時間管理大師！　趁紅燈溜進小吃店

即／女墜樓慘死住家社區！老父激動痛哭　

即／女墜樓慘死住家社區！老父激動痛哭　

關鍵字：

高雄藤枝林道強震百年相思樹六龜

讀者迴響

熱門新聞

韓男星輕生身亡　享年30歲

李進良宣布新喜訊　小禎親回：妹妹小心喔

快訊／蔣孝嚴「晶華醜聞女主角」公佈了！　周玉蔻：就是張淑娟

蔡玉真和晶華主管確認 「章孝嚴滾床女主就是張淑娟」

每月給20萬！人夫忍2年半求歡卻被冷嗆1句

附中25年校工遭「便衣警暴打」要國賠　鄰居挨揍也怒告

強尼戴普驚傳「真的和律師秘戀」！

超級名媛「張淑娟」起底　前夫跟連家有關

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

廖老大點名難喝　老闆改名重開了

爸爸煮熟寵物蟹　要求2兒子吃掉

《女大》吳依霖鏟肉39KG　神級美腿根本名模

Jennie、V又有情侶照外流！

恢復正常生活！　蘇貞昌：無重大變化10／13解封

她陪閨蜜看皮膚科…反被查出「癌症」

更多

最夯影音

更多
路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...
廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面