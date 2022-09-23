強震雨不停！高雄藤枝林道百年相思樹倒了　橫掛半空中畫面曝

▲高雄藤枝林道路百年相思樹倒塌壓在電線上。（圖／讀者提供）

記者許展溢／高雄報導

連日午後下雨加上花蓮18日發生6.8強震，高雄近日不停有餘震，導致藤枝林道路6.4公里處土石鬆動，造成百年相思樹倒塌壓住電線，橫掛半空中，危及用路人安全，警方獲報立即趕往現場處理。

寶山派出所所長洪添丁20日下午2點10分獲報路樹倒塌，立即調派警員田昌德趕赴現場，發現因連日下雨，造成土石鬆動，1棵百年相思老樹連根拔起，壓在電線垂掛半空中，樹木橫跨車道，險象環生，加上下雨及道路彎曲，嚴重影響用路人行車視線。

▲▼21日道路才恢復通行並供電。圖／讀者提供）



執勤員警立即擺設三角警示牌及爆閃燈，提醒往來車輛，並聯繫台電公司及林務局調派人員、機具到場排除，由於天色漸晚又下雨，經台電人員與林務局維護廠商評估，排除工程複雜，需動用大型機具施作，無法及時施工，維護人員於21日一早進行排除工程，在12點左右將樹木鋸斷、移除，道路恢復通行也恢復供電。

▲▼強震雨不停，導致百年相思老樹連根拔起。（圖／讀者提供）

六龜分局表示，藤枝林道是進出藤枝的主要道路，近日山區降雨頻繁，道路易滑落土石、樹木倒塌，行車進入山區，應小心慢行；另夜間行駛山區因道路彎曲視線不良且路燈照明不佳，更應隨時注意路面狀況，切勿任意超車、超速，發現路面有枯木、落石或其它障礙物，請立即通知主管機關或通知警方前往協助處理，以維護用路人安全。

▲▼警方表示，排除工程複雜，動用了大型機具施作。（圖／讀者提供）