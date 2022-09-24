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別再看BMI！研究曝「這健康身材指標」才準　還可看出早死風險

小腹。（圖／記者李佳蓉攝）

▲最新研究表明，與身體質量指數相比，腰臀比更能衡量個人健康狀況。（圖／記者李佳蓉攝）

記者吳美依／綜合報導

最新研究指出，相較於身體質量指數（BMI），腰臀比（WHR）更能準確評估健康風險。腰臀比較高，罹患慢性疾病風險較高；腰臀比較低，早期死亡風險較低。因為腰臀比能夠反映內臟脂肪堆積位置，而這正與心臟病及第二型糖尿病有關。此發現被發表在歐洲糖尿病研究協會（EASD）的年度會議上。

《每日郵報》報導，腰臀比是「腰圍除以臀圍」的數值，是測量肥胖的指標。以女性來說，腰臀比低於0.8健康風險低，0.81-0.85風險中等，高於0.85風險較高。以男性來說，0.95以下風險低，0.96-1.0風險中等，大於1.0風險較高。

▲減肥,減重,瘦身,。（圖／pexels）

▲現代人越來越重視健康體態，瘦身與減重也成為熱門話題。（示意圖／免費圖庫pexels）

愛爾蘭科克大學（UCC）、加拿大麥克馬斯特大學（MU）研究團隊分析逾38萬名英國白人的身體數據後發現，腰臀比增加與早死風險的關聯更強烈，幾乎是BMI的2倍，尤其在男性身上更為明顯。

此前，就有一些醫師批評，利用BMI衡量個人健康並不準確，因為未能考慮體重變因，包括基因、肌肉重量等等。也有研究指出，不論患者BMI多少，若有大量內臟脂肪，心臟病或其他潛在致命疾病的風險都會增加。相較之下，腰臀比更能反映出腹部脂肪堆積、也就是內臟脂肪比例更高的狀況。

首席研究者可汗（Irfan Khan）也表示，BMI無法反映出內臟脂肪在哪裡堆積，因此預測疾病或死亡風險並不可靠，但新發現可能協助解決BMI的重大侷限。腰臀比是「衡量健康體態的更精準方法，可能對第二型糖尿病、心臟疾病、一些癌症及許多其他疾病造成的健康惡化與死亡，產生重大影響。」

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關鍵字：

腰臀比身體質量指數BMI

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