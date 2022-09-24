快訊／高雄男陳屍小黃車內！兒才衝派出所報案　父已成冰冷屍體

高雄市長陳其邁的「隨手一拍」意外讓才剛開幕的承億酒店成了「高雄最美夕陽打卡酒店」，而最佳的拍攝景點就在24樓的無邊際泳池，日前才因為花蓮地震爆紅的泳池，搖身一變成了「最佳夕陽拍攝點」，《東森新媒體ETtoday》記者再次回到這個地方，實際還原陳其邁當天拍攝的夕陽場景，到底有多美。