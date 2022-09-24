快訊／高雄男陳屍小黃車內！兒才衝派出所報案　父已成冰冷屍體

▲高雄一名男子陳屍在計程車內，警方拉封鎖線釐清死因。（圖／記者吳奕靖翻攝）
記者吳奕靖／高雄報導
高雄市前鎮區驚傳一名男子陳屍在一部小黃車內，就在24日中午左右被人發現，但由於地點就在市區公園旁邊，所以路過民眾都議論紛紛，目前警方已經到場釐清相關死因，據了解這名男子的兒子先前才去派出所通報失蹤，不過父親卻已成冰冷遺體，至於詳細死亡原因，有待檢警進一步調查。
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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
▲高雄一名男子陳屍在計程車內，警方拉封鎖線釐清死因。（圖／記者吳奕靖翻攝）
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高雄市前鎮區驚傳一名男子陳屍在一部小黃車內，就在24日中午左右被人發現，但由於地點就在市區公園旁邊，所以路過民眾都議論紛紛，目前警方已經到場釐清相關死因，據了解這名男子的兒子先前才去派出所通報失蹤，不過父親卻已成冰冷遺體，至於詳細死亡原因，有待檢警進一步調查。
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