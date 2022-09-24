白喬茵控陳吉仲抄襲　論文工具比對相似度僅3%

▲陳吉仲遭控抄襲，農委會正在確認中。（圖／記者許敏溶攝）



記者崔子柔／綜合報導

國民黨高雄市議員參選人白喬茵昨（23）日在臉書指控，農委會在2012年委託陳吉仲執行的《我國環境友善農業經營直接給付之研究》，被發現大量抄襲，農委會發言人陳淑蓉則稱還在確認中。但透過論文比對工具發現，內容相似度僅3%。

白喬茵在臉書表示，陳吉仲執行的報告內容，抄襲台大農經系教授林國慶2007年的「全民造林政策之執行成果與政策分析」研究、2008年「提升農民平地造林所得之探討計畫」報告，「整段抄、逐字抄、標點符號也抄」。

▲國民黨高雄市議員參選人白喬茵。（圖／翻攝自facebook）



根據《自由時報》報導，將陳吉仲2012年報告書直接透過論文工具比對，設定比對條件為40字，比農委會初步盤查張善政計畫案報告條件50字更為嚴格，結果得出陳吉仲2012年報告書和歷年的報告、網路資料等，相似程度僅3％，且相似處的來源都可從報告參考文獻資料中尋得。

白喬茵點出陳吉仲的報告抄襲林國慶的研究內容中，引述內容都是呈現2002年至2007年平地造林縣市面積等客觀事實數據，而陳吉仲2012年報告書有標註文獻來源，且表格的資料來源也附在內文中。