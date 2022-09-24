　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

搶吃爆餡提拉米蘇泡芙！超商最新甜點來了　還有奶香卡士達半月燒

▲▼全家最新3款甜點義美錫蘭紅茶凍、提拉米蘇泡芙、卡士達奶霜半月燒。（圖／業者提供）

▲超商最新3款甜點開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

甜點控快衝！超商最新「甜點」來了，這次一次網羅3款罪惡甜點，不僅吃得到濃郁提拉米蘇爆餡泡芙，還有口感鬆軟溼潤的「卡士達奶霜半月燒」以及首度變身茶凍的「義美錫蘭紅茶凍」，通通衝門市就能一次滿足。

▲▼全家最新3款甜點義美錫蘭紅茶凍、提拉米蘇泡芙、卡士達奶霜半月燒。（圖／業者提供）

▲▼還有半月燒、紅茶凍等吃。

▲▼全家最新3款甜點義美錫蘭紅茶凍、提拉米蘇泡芙、卡士達奶霜半月燒。（圖／業者提供）

全家推出3款最新甜點，其中，必吃爆餡「提拉米蘇泡芙」，選用提拉米蘇卡士達餡搭配馬士卡邦鮮奶油製成，最外層還撒上可可粉增添口感，大口咬下濃郁爆表，還有這款「卡士達奶霜半月燒」，鬆軟濕潤的燒果子注入卡士達奶霜，每一口都能吃到滑順奶香，最後是「義美錫蘭紅茶凍」，首度把紅茶變身成茶凍，使用100%錫蘭紅茶製成，口感Q彈爽口，無論搭配鮮奶、茶飲都好吃，即日起就能衝門市吃。

▲▼7-11最新芋泥蛋糕捲。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11最新芋泥蛋糕捲等吃，還有2款冷凍餐包。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11最新冷凍餐包。（圖／記者周姈姈攝）

另，7-11近日也開賣全新「芋泥蛋糕捲」，每一口可是都能吃到香滑芋泥餡搭配柔軟芋泥蛋糕，而冷凍系列則推出岩島成「奶油餐包」與「葡萄餐包」，前者使用湯種麵糰加入紐西蘭奶油，吃起來帶有淡淡甜味及奶油香，後者則在湯種麵糰添加獨家麥麩提供膳食纖維搭配葡萄乾，打造豐富口感，趕緊衝吃一波。

【你可能也想看】

►日本賣翻「炸腿排」台灣也有了！　超商最新「隱藏版美食」一次看
►麥當勞、肯德基全買1送1！9大速食店「9月最新優惠」懶人包
►深夜點「保險套+豆漿」組合超夯！人氣「外送生鮮雜貨」大公開

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►熱銷第一！妙管家洗衣精4瓶399元，快點手刀囤

ET快訊
普丁沒在開玩笑！再嗆「要用核武」歐盟官員怕爆
具俊曄、大S夫妻力挺李玖哲　合體「現蹤」演唱會
快訊／高雄男街頭被砍送醫！3嫌被逮偵訊中
別再看BMI！研究曝「這身材指標」才準　還可看早死風險
趁她睡著硬上猥褻！噁男偷拍同居少女70部淫片　下場慘曝
《蒼蘭訣》男星熱戀大3歲女星　過夜比心全被拍
長腿妹牽車狂碰碰！「撞到出來為止」　30秒片網看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商咖啡「第2杯7折」爽喝！加碼最新寶可夢油漆桶　一次吃3種餅乾

搶吃爆餡提拉米蘇泡芙！超商最新甜點來了　還有奶香卡士達半月燒

超商獨家！最新「3款老虎堂聯名甜點」　半月燒咬下爆黑糖鮮奶油、麻糬

用彎弧牆壁劃分空間！「大地色」打造華麗舒適的生活空間

全家推咖啡集章趣慶國際咖啡日　大杯單品美式49元還能加購限量好禮

快看！foodpanda「豪送14支iPhone 14 Pro」　遊戲規則一次看

【廣編】SHARP洗脫烘三合一滾筒洗衣機「好洗翻」　一週賣破百台

秋分到漸轉涼！超商新推「綠竹筍排骨湯」清甜爽口　還有罐頭燉飯

漁人碼頭煙火秀9／25最終閃耀！泰山冰鎮茶飲浪漫陪伴

醫師建議快筆記！痘痘臉變身「陽光嫩臉男」靠神招很可以

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

《可不可以放進去一下下就好》驚見A-Lin　主唱其實是工人！摘假髮：沒人可認出

陸妻第一次搭台灣高鐵！　車廂超安靜：台人素質高

錯過李芷婷「求救訊息」！　老闆潘偉凡長文道歉：原來我錯了

30萬俄羅斯大兵被逼上前線　童心碎淚別父：一定要回來

IU機場超照顧粉絲　收信、聊天暖到最後~

超商咖啡「第2杯7折」爽喝！加碼最新寶可夢油漆桶　一次吃3種餅乾

搶吃爆餡提拉米蘇泡芙！超商最新甜點來了　還有奶香卡士達半月燒

超商獨家！最新「3款老虎堂聯名甜點」　半月燒咬下爆黑糖鮮奶油、麻糬

用彎弧牆壁劃分空間！「大地色」打造華麗舒適的生活空間

全家推咖啡集章趣慶國際咖啡日　大杯單品美式49元還能加購限量好禮

快看！foodpanda「豪送14支iPhone 14 Pro」　遊戲規則一次看

【廣編】SHARP洗脫烘三合一滾筒洗衣機「好洗翻」　一週賣破百台

秋分到漸轉涼！超商新推「綠竹筍排骨湯」清甜爽口　還有罐頭燉飯

漁人碼頭煙火秀9／25最終閃耀！泰山冰鎮茶飲浪漫陪伴

醫師建議快筆記！痘痘臉變身「陽光嫩臉男」靠神招很可以

睡睡雞不能亂吃！等於「喝下整瓶感冒藥水」　FDA：後果嚴重恐致死

智利6.1強震前兆？5公尺巨大「地震魚」現蹤　漁民驚：傳說是真的

門外曾祖母辦頭七…狼叔假按摩硬上姪女　隔天一起吃鍋判無罪

媽媽成了王后⋯他卻不是王室成員！　卡蜜拉親生兒是「英國阿基師」

打開家門「馬桶跑到客廳去」　媽氣質問2嫌疑汪...網狂猜兇手是牠

《蒼蘭訣》王鶴棣私生飯太瘋！「飛機上也被追拍」公司怒：反覆侵犯

遊日本還是有便宜價　DoMo住宿3300買一送一、KKday5天4夜9999元起

小學女兒作業問「怎稱呼陌生男性長輩」　翁馨儀一看答案笑到哭

具俊曄、大S夫妻力挺李玖哲　合體「現蹤」演唱會了！

《超人》小孩長大了！李同國與16歲女兒被認成情人　李鍾赫好羨慕

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

消費熱門新聞

超商限時3天「大杯拿鐵買1送1」

foodpanda「送iPhone 14 Pro」！

漁人碼頭煙火秀9/25最終閃耀！

來試手氣！超商咖啡翻翻樂2杯5折爽喝

約翰走路XR21攜手星宇航空推「星宇箱」

正妹學霸3C讀書法正取五間醫學系

速食店連5天買炸雞送泡菜+薯條！

超商獨家開賣「3款老虎堂聯名甜點」

全聯挺本土香蕉　明起「一袋33元」

超商最新頂級藝伎咖啡限時120元開喝

痘痘臉變身「陽光嫩臉男」很可以

速食店「8塊炸雞桶下殺71折吃

超商獨賣「韓國紅蔘飲」每包只要23元

秋分到！超商新推「綠竹筍排骨湯」

更多熱門

相關新聞

超商獨家開賣「3款老虎堂聯名甜點」

超商獨家開賣「3款老虎堂聯名甜點」

本週已進入24節氣的「秋分」，天氣漸漸轉涼，食慾也跟著大開！就有超商獨家開賣「秋冬限定3款甜點」，找來老虎堂合作，每款皆能嚐到濃郁香甜的黑糖滋味，其中「QQ黑糖半月燒」超邪惡，咬下能一次吃到黑糖鮮奶油、QQ黑糖麻糬，即起3款新品還能享會員點數嚐鮮價、咖啡組合價。

盤點台北5家營業到半夜的拉麵店

盤點台北5家營業到半夜的拉麵店

全家推咖啡集章趣慶國際咖啡日

全家推咖啡集章趣慶國際咖啡日

欣葉日本料理推出22款季節新品

欣葉日本料理推出22款季節新品

秋分到！超商新推「綠竹筍排骨湯」

秋分到！超商新推「綠竹筍排骨湯」

關鍵字：

美食情報美食雲超商全家甜點7-11

讀者迴響

熱門新聞

解封倒數！　確診、隔離者這些補助別忘領

租20年「慘變下水道風格」噁炸！萬人轟不要臉

作家H抗癌漏尿「包尿布錄影」！

勇兔、書偉交往2年情斷！雙方證實「當朋友也很好」

母在家彈鋼琴　24歲童星「從背後槍殺」！

表妹來隔離...老公沒回房！孕妻驚見「女上男下」

錯過李芷婷「求救訊息」　老闆道歉：我錯了

Lulu深夜突PO「真心換絕情」！

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」 本人親回：是專業服裝

比吃太鹹還恐怖！醫警告：洗腎最大兇手是「它」

大逆轉？滾床女主角「不是張淑娟」

《放進去一下下就好》別亂唱　呂秋遠：律師費很貴

即／台中路面刨除工程意外！工人遭同事倒車輾斃

名媛反目成仇！　百億身家「借友千萬」被翻臉

更多

最夯影音

更多
爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地
遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面