搶吃爆餡提拉米蘇泡芙！超商最新甜點來了　還有奶香卡士達半月燒

▲超商最新3款甜點開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

甜點控快衝！超商最新「甜點」來了，這次一次網羅3款罪惡甜點，不僅吃得到濃郁提拉米蘇爆餡泡芙，還有口感鬆軟溼潤的「卡士達奶霜半月燒」以及首度變身茶凍的「義美錫蘭紅茶凍」，通通衝門市就能一次滿足。

▲▼還有半月燒、紅茶凍等吃。

全家推出3款最新甜點，其中，必吃爆餡「提拉米蘇泡芙」，選用提拉米蘇卡士達餡搭配馬士卡邦鮮奶油製成，最外層還撒上可可粉增添口感，大口咬下濃郁爆表，還有這款「卡士達奶霜半月燒」，鬆軟濕潤的燒果子注入卡士達奶霜，每一口都能吃到滑順奶香，最後是「義美錫蘭紅茶凍」，首度把紅茶變身成茶凍，使用100%錫蘭紅茶製成，口感Q彈爽口，無論搭配鮮奶、茶飲都好吃，即日起就能衝門市吃。

▲▼7-11最新芋泥蛋糕捲等吃，還有2款冷凍餐包。（圖／記者周姈姈攝）

另，7-11近日也開賣全新「芋泥蛋糕捲」，每一口可是都能吃到香滑芋泥餡搭配柔軟芋泥蛋糕，而冷凍系列則推出岩島成「奶油餐包」與「葡萄餐包」，前者使用湯種麵糰加入紐西蘭奶油，吃起來帶有淡淡甜味及奶油香，後者則在湯種麵糰添加獨家麥麩提供膳食纖維搭配葡萄乾，打造豐富口感，趕緊衝吃一波。

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