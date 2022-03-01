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《魔法阿媽》舞台劇登場！郎祖筠化身道士阿媽　向真道長學牽亡陣

▲▼春河劇團製作《魔法阿媽》舞台劇版，由團長郎祖筠則細膩詮釋「道士阿媽」一角。（圖／記者林育綾攝）

▲春河劇團製作《魔法阿媽》舞台劇版，由團長郎祖筠詮釋「道士阿媽」一角，她為此特別向「真道長」基隆雷成壇第5代道士李戊己（左）學習。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台灣原創動畫《魔法阿媽》是許多七、八年級生的共同回憶，如今春河劇團將改編成舞台劇版，由團長郎祖筠則細膩詮釋「道士阿媽」一角，為此她還特別向基隆雷成壇「真道長」李戊己學習手印、牽亡陣等。此劇將結合現代劇場技術、4G科技，更利用3D投影擬真幻像、數位水燈技術，打造魔幻的靈異世界，其中「放水燈」的環節將邀請現場千名觀眾一同參與，寫下對逝去親人的思念。

▲▼春河劇團製作《魔法阿媽》舞台劇版，由導演范瑞君執導，團長郎祖筠則細膩詮釋「道士阿媽」一角。（圖／春河劇團）

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▲春河劇團《魔法阿媽》舞台劇版，由導演范瑞君（右）執導。（圖／春河劇團）

春河劇團長期關注台灣女性的議題，將《魔法阿媽》搬上舞台劇，特別請王小棣導演授權並擔任戲劇顧問，再邀請同為女性的導演范瑞君來執導，不同於動畫主角「豆豆」設定，舞台劇版的「豆豆」調整為沉迷於網路遊戲的青少年，講述更多時下青少年面對的壓力與困境。

而郎祖筠將飾演「倒是阿媽」，為了貼近角色，她在民俗專家學者林茂賢教授引薦下，特地至超過150年歷史的基隆「雷成壇」，向第五代主持道士李戊己學習道家的手勢身法。她透露，雖然從小在台灣長大，對於台灣傳統文化只停留在懵懂階段，這次在雷成壇學習，對於普渡的由來與禁忌，有更多的瞭解，並更能體會慎終追遠的精神。

而李戊己也稱讚，郎祖筠的學習力很好，只花半天就學會很多手印、步罡踏斗，還有如何使用七星劍。有趣的是，李戊己過去也曾擔任如《紅衣小女孩》等電影劇組的民俗技術指導、陰陽維安，如果到比較偏僻的廢墟、陰冷處拍攝，他都會事先協助打結界，讓拍攝過程更順利。

▲▼春河劇團製作《魔法阿媽》舞台劇版，由團長郎祖筠則細膩詮釋「道士阿媽」一角。（圖／記者林育綾攝）

▲李戊己（左）教郎祖筠手印。（圖／記者林育綾攝）

《魔法阿媽》舞台劇原定在2021年推出，但碰上新冠疫情延宕至2022年，原本飾演豆豆的范少勳因檔期問題未能繼續演出，為了回報粉絲們的引頸期盼，春河劇團加碼邀請到趙自強助陣，演出阿媽家的大白狗「西羅」，這也讓演出黑貓「酷羅」的金穗獎最佳男主角、《用九柑仔店》侯彥西直言壓力山大，性感「酷羅」與充滿喜感的「西羅」分庭抗禮同樣令人期待。

而劇中豆媽一角，將角色設定改編為「歌仔戲演員」，為此特別邀請到國寶級歌仔戲天王小生李如麟、一心戲劇團當家小生「孫詩珮」分場演出；而豆豆以及小民則由新生代演員官建蓁、郭德君演出，此外重量級模仿天王郭子乾，也特別客串演出劇中老人一角。

▲▼春河劇團製作《魔法阿媽》舞台劇版。（圖／記者林育綾攝）

▲春河劇團製作《魔法阿媽》舞台劇版。（圖／記者林育綾攝）

舞台劇版本保留動畫版「基隆」故事背景、中元普渡的台灣傳統民間祭典，一開始豆豆認為阿媽穿道袍、作法事、放水燈很「迷信」，但在與鄰居小民和其他好兄弟們相處的過程中，親身參與了放水燈、作法、普渡等活動之後，改變原先的看法，開始認識了解屬於自己的語言與文化。

故事描述，豆豆因為不聽阿嬤的話放出惡鬼闖了大禍，鬧得整個小鎮雞犬不寧、最後還是阿媽做法事，放水燈才平息這場風波。其中重頭戲「中元節放水燈」延續傳承160餘年的「基隆中元祭」祭典活動精神，在文化部積極性補助的挹注下，結合4G科技投影技術與未來式互動藝術合作，在劇場空間打造普渡祭典放水燈的場景。

特別的是，「放水燈」的環節將邀請現場觀眾一同參與，以水燈為主軸，上千名觀眾可透過簡訊文字，寫下對逝去親友的思念，進而轉化在水燈上，讓水燈乘載著對先人的想念，緩緩流向大海，屆時透過數位訊號轉換，真人、動畫虛實呈現強迫透視舞台+假鏡框投影+大型LED背景牆，類3D幻覺效果打造奇幻空間，將劇場空間立體提升。  

▲▼春河劇團製作《魔法阿媽》舞台劇版，由團長郎祖筠則細膩詮釋「道士阿媽」一角。（圖／記者林育綾攝）

▲春河劇團製作《魔法阿媽》舞台劇版。（圖／記者林育綾攝）

春河劇團表示，希望透過《魔法阿媽》呼籲大眾把握當下，及時將心中想法說出口，在體諒他人用心良苦之際，同時也學會珍惜人與人之間珍貴的緣分，劇作將創造出有別於動畫角色鮮明形象，集合劇場實力派與新生代演員，共同演繹屬於台灣共同的文化記憶。

《魔法阿媽》將於2022年4月15至17日於台北國父紀念館首演，4月至7月巡演台中、高雄、台南，劇團還特別推出家庭套票4張8折優惠。

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