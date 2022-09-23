團團驚傳癲癇、腦病變　柯文哲發文祝早日康復：盡力給最好的治療

實習記者李密／台北報導

台北市立動物園明星「團團」今（23）日傳出8月底疑似出現癲癇症狀、食慾不佳，檢測出左大腦半球有局部液化壞死病變，右大腦半球也有類似病變，目前尚在等待其他檢驗結果出爐。對此，台北市長柯文哲於臉書發文祝福團團早日康復，並表示台北市立動物園醫療團隊一定會盡力給團團最好的治療。

▲柯文哲23日發文祝團團早日康復。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）



▲大貓熊團團。（圖／台北市立動物園提供）



柯文哲表示，今年8月中下旬，保育員發現團團行為和平常不一樣、食慾也不太好，經過檢視監視器影像才發現，團團疑似在一個月前發生過癲癇。經園內獸醫師檢查、送到臺大附設動物醫院做腦部MRI，才發現團團左大腦半球有局部液化壞死病變，右大腦半球也有類似病變，可能就是造成牠癲癇發作的原因，目前還在等待其他檢驗結果出爐以釐清病因。



柯文哲表示，原本九月後天氣轉涼，貓熊們就可以到戶外區活動，與大家更親近。但在進一步檢查出爐前，團團可能不會到戶外區，也會盡量避免讓團團有爬高的機會，免得突然癲癇發作摔傷，至於團團的照養空間是否需要改變，台北市立動物園也會依據牠的身體狀況整體評估 。



柯文哲說，相信這消息讓許多人心疼與不捨，請大家祝福團團，謝謝牠過去無私溫暖的陪伴，也請大家放心，Taipei Zoo 臺北市立動物園醫療團隊一定會盡力給團團最好的治療。



關於團團最新狀況，動物園表示，目前還在後場休養觀察中，須匯集所有檢驗結果，才能釐清病因。今天下午將召開記者會，由照養團隊及專責獸醫師對外說明團團病況。