老家雅安很關心「團團」　陸貓熊基地證實：同步得知病況有溝通交流

記者任以芳／北京-雅安報導

台北市立動物園大貓熊「團團」疑似出現「癲癇」，正在等待後續化驗結果出爐才能釐清病因。對此，「團團」的老家四川中國大熊貓保護研究中心雅安碧峰峽基地（陸稱熊貓），也十分關心「團團」情況。《東森新媒體ETtoday》今（23）日採訪雅安碧峰峽基地對外聯繫人員，對方也證實大陸方面八月中下旬也知道「團團」生病了，雙方專業獸醫團隊有進行交流溝通，但細節不便透露。

根據台北市立動物園透露，18歲的大貓熊「團團」於八月中下旬行為有些反常，食慾不佳、嘴邊曾出現白沫，工作團隊回放監視器畫面仔細觀察，發現8月23日上午7時左右牠出現3分鐘疑似癲癇的症狀。

▼大貓熊團團疑似出現「癲險」進行腦部MRI檢查。（圖／台北市立動物園提供）

▲ 中國大熊貓保護研究中心雅安碧峰峽基地同步得知「團團」生病了。（圖／翻攝 雅安碧峰峽基地）

當時「團團」生病消息第一時間也傳回老家四川中國大熊貓保護研究中心雅安碧峰峽基地（陸稱熊貓）。接受《東森新媒體ETtoday》雅安基地對外聯繫人員表示，「台北市立動物園事發當時有告知「團團」病況，雙方專業的獸醫團隊專家也有進行幾次溝通交流。」

記者進一步追向，「雅安碧峰峽基地專業獸醫團隊曾提供哪方面建議或幫助？」對方僅表示，「細節不方便透露。」據了解，今下午台北市立動物園招開記者會，昨天已經提前通知雅安碧峰峽基地，雙方都有保持聯繫。

關於「團團」、「圓圓」到台灣後相關情況，接受《東森新媒體ETtoday》採訪雅安碧峰峽基地熊貓資深工作人員告訴記者，「目前在外生活的大熊貓，只有台灣和香港是以贈送的形式，治療方面以當地專業的獸醫專機團隊為主。」

他進一步說，「目前在其他國家生活的中國大熊貓，大部分都是外交友好、繁育學術研究或寄養為主，只要大熊貓有任何大小問題，對方肯定要通報。情況嚴重的話，中國也會派專業獸醫團隊飛到當地照顧或進行視訊評估意見。」

▲團團、圓圓之前慶生（資料圖／台北市立動物園提供）

如今，「團團」、「圓圓」到台灣已經14年，還生下二寶，台北早就成為牠們第二個故鄉。在大陸稱為「熊貓之父」的中國大熊貓保護研究中心常務副主任張和民曾經表示，對於台北動物園的合作非常有信心，動物保育方面的理念很先進，動物園的整體設計也非常令人滿意。

至於「團團」目前情況？牠於18日上午前往台大附設動物醫院，麻醉後進行腦部MRI檢查，結果顯示左大腦半球有局部液化壞死病變，右大腦半球也有類似的情況，可能是造成癲癇發作的原因。園方將於今23日下午2時召開記者會說明病情與照護狀況。

回顧2008年12月23日，大陸官方贈送大貓熊「團團」、「圓圓」就是從雅安碧峰峽基地啟程到台灣，同時象徵兩岸和平的使命與希望，具有十分重要意義。多年來台北市立動物園和雅安碧峰峽基地保持友好聯繫交流，隨著近期台灣隔離鬆綁，大陸方面是否有機會派專人來台協助治療「團團」，外界也很關注。