花蓮震後症候群出現！擔心餘震壓力大　衛生局籲求醫

▲大地震後睡不安穩，出現疲倦、失眠、頭暈、焦慮、心情欠佳、心跳突然加快的徵候，花蓮衛生局呼籲鄉親不要隱藏感覺，求醫試著把情緒說出來。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣22日新增660例新冠肺炎確診個案，疫情說明記者會中衛生局長朱家祥提醒鄉親，9月24日起開始預約接種首批雙價次世代默德納疫苗，對象包括65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者；另外對於大地震後造成心理壓力，可求醫把情緒説出來。

截至9月20日新城鄉較上週增加1.5%、花蓮市較上週增加1.7%，吉安鄉、壽豐鄉較上週增加1.8%，花蓮縣新冠肺炎染疫總平均占比為31.1%，呼籲鄉親提高警覺，落實勤洗手、戴口罩等防疫規範。

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朱家祥說明，花蓮縣施打三劑疫苗接種數低於全國，Omicron變異株BA.4/BA.5傳染力高，請長者、幼兒儘速接種疫苗，完整接種COVID-19疫苗可降低重症風險，提升群體免疫。新冠疫苗第二劑追加劑建議接種對象，分別為65以上長者、長照機構住民以及18歲以上免疫不全且病情穩定者，與第一劑追加劑施打因間隔五個月以上，若為確診者需間隔三個月後再接種。

朱家祥指出，針對9月18日大地震之後，除了造成多數房屋及路段、橋梁受損之外，鄉親更是每天睡不安穩，害怕是否仍有餘震，對於若有疲倦、失眠、頭暈、焦慮、心情欠佳、心跳突然加快，面對如此大的衝擊，呼籲鄉親不要隱藏感覺，試著把情緒說出來，可打花蓮身心健康及成癮防治所關懷服務專線03-8351885 ，或24小時安心服務專線1925（依舊愛我）尋求協助。